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«Галатасарай» может купить у «Локомотива» Фарфана
«Галатасарай» проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Джефферсону Фарфану, сообщает AS.
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«Галатасарай» проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Джефферсону Фарфану, сообщает AS.
Стамбульцы готовы предложить 33-летнему перуанцу зарплату в 2,5 миллиона долларов в год.
Действующий контракт Фарфана с «Локо» истекает 30 июня. В составе железнодорожников он выступает с января 2017 года. В текущем сезоне на его счету 8 голов в 16 матчах чемпионата России.