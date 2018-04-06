«Галатасарай» может купить у «Локомотива» Фарфана

Стамбульцы готовы предложить 33-летнему перуанцу зарплату в 2,5 миллиона долларов в год.

Действующий контракт Фарфана с «Локо» истекает 30 июня. В составе железнодорожников он выступает с января 2017 года. В текущем сезоне на его счету 8 голов в 16 матчах чемпионата России.