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18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Галатасарай» может купить у «Локомотива» Фарфана

«Галатасарай» проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Джефферсону Фарфану, сообщает AS.

Источник: РИА "Новости"

Стамбульцы готовы предложить 33-летнему перуанцу зарплату в 2,5 миллиона долларов в год.

Действующий контракт Фарфана с «Локо» истекает 30 июня. В составе железнодорожников он выступает с января 2017 года. В текущем сезоне на его счету 8 голов в 16 матчах чемпионата России.

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