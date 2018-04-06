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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Телеканал «Матч ТВ» с ноября сократил штат на 20−30 процентов

На входящем в холдинг «Газпром-Медиа» спортивном телеканале «Матч ТВ» проходит массовое сокращение штата, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Упразднено сразу несколько департаментов и служб вещателя, в частности HR, финансов, юридический, аналитики и программирования, их функции перешли к субхолдингу «ГПМ Развлекательное ТВ». По словам источников, с ноября прошлого года штат спортивного телеканала и связанных с ним структур уже сокращён на 20−30%.

Всего в субхолдинге «ГПМ Матч», который помимо эфирного телеканала «Матч ТВ» управляет кабельными каналами «Матч Футбол 1», «Матч Наш спорт», «Матч Арена» и другими, работает около 1 тыс. человек.

В октябре 2017 года активы «ГПМ Матч» были переданы в управление другому субхолдингу — «ГПМ Развлекательное ТВ». Эти изменения директор по связям с общественностью холдинга «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая объяснила тогда необходимостью ​"оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность.

Официальные представители «Газпром-Медиа» и «Матч ТВ» не прокомментировали информацию о сокращении сотрудников спортивного субхолдинга.

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