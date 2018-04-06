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15:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ещенко пропустит около двух недель из-за травмы

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко получил травму в четвертьфинальном матче Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1), сообщает пресс-служба красно-белых.

Источник: Спорт-Экспресс

Обследование выявило у игрока микронадрыв приводящей группы мышц левого бедра.

По прогнозам врачей, восстановление футболиста может занять около двух недель.

33-летний Ещенко провел за «Спартак» в нынешнем сезоне 30 матчей и сделал три голевые передачи.

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