Главный тренер «Спартака» Каррера заявил, что отклонил предложения иностранных клубов

Источник: AP 2018

«У меня есть соглашение со “Спартаком” до 2019 года, сейчас я не думаю о его продлении, — сказал Каррера. — Действительно, со мной связывались некоторые иностранные клубы, но я ответил: “Нет, спасибо”. Я хочу тренировать “Спартак” много лет и постоянно добиваться успеха с ним. Сейчас мое будущее — это матч с “Анжи” в воскресенье».

Каррера заявил, что не будет доволен вторым местом в чемпионате России, даже несмотря на то, что оно дает право сыграть в Лиге чемпионов. «Меня не устраивает второе место, которое даст выход в Лигу чемпионов, — сказал тренер “Спартака”. — Мы постараемся набрать как можно больше очков, даже если “Локомотив” останется фаворитом. Мы не пропускаем больше двух голов в чемпионате России с октября, это важный сигнал к тому, что команда нашла баланс между владением мячом и игрой без него».

Каррера отметил, что стремится выигрывать для команды, а не для себя лично.

«У меня нет цели побить рекорд Спаллети (Лучано Спаллети трижды выигрывал чемпионат России, по одну разу Кубок и Суперкубок России с “Зенитом” — прим. ТАСС) по количеству завоеванных трофеев в России среди итальянцев, — сказал Каррера. — Я хочу выигрывать, чтобы болельщики красно-белых были счастливы. Не скрою, что было бы гордостью стать самым успешным итальянским тренером в России, но это был бы не только личный успех, но заслуга команды».