ФК «Амкар» рассчитывает на возвращение лицензии стадиону «Звезда» после проверки комиссии

Источник: РИА "Новости"

По его словам, комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) действительно собирается посетить Пермь 9 апреля. «Мы рассчитываем на положительное решение, чтобы провести на своем стадионе три оставшихся домашних матча», — сказал Резвухин.

Ранее РФПЛ запретила «Амкару» проводить игры на домашнем стадионе «Звезда» из-за неудовлетворительного состояния искусственного газона. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля».

22 марта «Амкар» объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» на стадион соперника — «РЖД-Арену». Встреча, которая состоялась 31 марта, завершилась победой пермяков со счетом 2:1.