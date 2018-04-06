ФК «Амкар» рассчитывает на возвращение лицензии стадиону «Звезда» после проверки комиссии

По его словам, комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) действительно собирается посетить Пермь 9 апреля. «Мы рассчитываем на положительное решение, чтобы провести на своем стадионе три оставшихся домашних матча», — сказал Резвухин.
Ранее РФПЛ запретила «Амкару» проводить игры на домашнем стадионе «Звезда» из-за неудовлетворительного состояния искусственного газона. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля».
22 марта «Амкар» объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» на стадион соперника — «РЖД-Арену». Встреча, которая состоялась 31 марта, завершилась победой пермяков со счетом 2:1.
Ближайший домашний матч «Амкара» в чемпионате России назначен на 14 апреля — соперником пермяков в 26-м туре станет казанский «Рубин». Затем пермский клуб проведет встречи на своем поле в 28-м и 30-м турах национального первенства — против московского «Спартака» 29 апреля и грозненского «Ахмата» 13 мая.