Хохлов: О попадании в Лигу Европы «Динамо» пока фантазировать не будет

Мы выиграли последнюю игру, стало эмоционально легче. «Динамо» поднялось в турнирной таблице, но впереди тяжёлый календарь, поэтому давать оценку можно будет лишь по окончании сезона.

О Лиге Европы фантазировать пока не будем. Перед нами стоит задача вылезти из сложившейся ситуации, в которой находится клуб, то есть уйти как можно дальше от зоны стыка. Если появится шанс выйти в Лигу Европы, то мы, конечно, не откажемся, — цитирует Хохлова официальный сайт РФПЛ.