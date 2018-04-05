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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Хохлов: О попадании в Лигу Европы «Динамо» пока фантазировать не будет

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о месте клуба в турнирной таблице, а также о шансах получить путёвку в Лигу Европы.

Источник: РИА "Новости"

«Все пришедшие в межсезонье игроки приносят пользу команде. Кто-то раньше начал играть, кто-то позже, кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее. Все игроки талантливые, наверняка внесут свой вклад в игру команды.

Мы выиграли последнюю игру, стало эмоционально легче. «Динамо» поднялось в турнирной таблице, но впереди тяжёлый календарь, поэтому давать оценку можно будет лишь по окончании сезона.

О Лиге Европы фантазировать пока не будем. Перед нами стоит задача вылезти из сложившейся ситуации, в которой находится клуб, то есть уйти как можно дальше от зоны стыка. Если появится шанс выйти в Лигу Европы, то мы, конечно, не откажемся, — цитирует Хохлова официальный сайт РФПЛ.

«Динамо» с 27 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

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