Хохлов: О попадании в Лигу Европы «Динамо» пока фантазировать не будет
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о месте клуба в турнирной таблице, а также о шансах получить путёвку в Лигу Европы.
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о месте клуба в турнирной таблице, а также о шансах получить путёвку в Лигу Европы.
«Все пришедшие в межсезонье игроки приносят пользу команде.
Мы выиграли последнюю игру, стало эмоционально легче. «Динамо» поднялось в турнирной таблице, но впереди тяжёлый календарь, поэтому давать оценку можно будет лишь по окончании сезона.
О Лиге Европы фантазировать пока не будем. Перед нами стоит задача вылезти из сложившейся ситуации, в которой находится клуб, то есть уйти как можно дальше от зоны стыка. Если появится шанс выйти в Лигу Европы, то мы, конечно, не откажемся, — цитирует Хохлова официальный сайт РФПЛ.
«Динамо» с 27 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.