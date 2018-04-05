Оздоев: «Зенит» может догнать «Локомотив», отставание не такое большое
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев во время открытой для болельщиков тренировки поделился мнением о шансах команды догнать лидирующий «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ.
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев во время открытой для болельщиков тренировки поделился мнением о шансах команды догнать лидирующий «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ.
«Делает ли “Зенит” фаворитом в борьбе за второе место большое количество домашних матчей в концовке чемпионата? Я не любитель предсказывать, но если можно бороться за второе место, то можно делать это и за первое! Бороться нужно до конца. Я не вижу в этом ничего сверхъестественного. Догнать лидера возможно, отставание от “Локомотива” не такое большое. Семь оставшихся игр — это 21 очко», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит» после 23 матчей в РФПЛ с 42 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ. «Локомотив» после такого же количества игр лидирует в таблице с 49 очками.