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19:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Оздоев: «Зенит» может догнать «Локомотив», отставание не такое большое

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев во время открытой для болельщиков тренировки поделился мнением о шансах команды догнать лидирующий «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Делает ли “Зенит” фаворитом в борьбе за второе место большое количество домашних матчей в концовке чемпионата? Я не любитель предсказывать, но если можно бороться за второе место, то можно делать это и за первое! Бороться нужно до конца. Я не вижу в этом ничего сверхъестественного. Догнать лидера возможно, отставание от “Локомотива” не такое большое. Семь оставшихся игр — это 21 очко», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» после 23 матчей в РФПЛ с 42 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ. «Локомотив» после такого же количества игр лидирует в таблице с 49 очками.

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