Оздоев: «Зенит» может догнать «Локомотив», отставание не такое большое

«Делает ли “Зенит” фаворитом в борьбе за второе место большое количество домашних матчей в концовке чемпионата? Я не любитель предсказывать, но если можно бороться за второе место, то можно делать это и за первое! Бороться нужно до конца. Я не вижу в этом ничего сверхъестественного. Догнать лидера возможно, отставание от “Локомотива” не такое большое. Семь оставшихся игр — это 21 очко», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.