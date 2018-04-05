Орлов: Как можно было брать Заболотного вместо Дзюбы?

«Будущее Манчини определит руководство. Нужен “Зениту” Семак или нет — это надо взвешивать, смотреть. Подобные решения очень сложны, потому что есть взаимосвязь с другими командами Европы, должна быть трансферная кампания. Сейчас у “Зенита” 18−19 игроков в аренде. Что с ними делать? Какой-то должен быть тренер, чтобы резал по живому. Столько денег потратили, а как теперь их возвратить? Продали Халка с Витселем, но, как сказал Фурсенко, те деньги-то иссякли. Сделали все эти приобретения — зачем их покупали? Шли к пропасти финансового фэйр-плей.



Но я не хочу касаться всех этих вопросов. Просто хочу видеть красивую игру и победы “Зенита”. Могу объяснить, почему мы проигрываем. У нас не вмонтирован в состав Заболотный, от него пользы — по статистике ни одной голевой передачи, ни одного гола. Мне могут сказать, что Кержаков 12−13 матчей играл и не забивал, но ему тогда было 20 лет. Заболотный-то постарше. Сколько Дзюба назабивал голов, какой у него опыт? Как можно было его взамен брать? Даже неприлично об этом говорить. У одного образование семь классов, у другого — 10. Как можно их сравнивать?» — сказал Орлов.