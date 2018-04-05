Орлов: Как можно было брать Заболотного вместо Дзюбы?
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу нынешних проблем «Зенита» и объяснил, почему петербургская команда показывает нестабильные результаты.
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу нынешних проблем «Зенита» и объяснил, почему петербургская команда показывает нестабильные результаты.
«Будущее Манчини определит руководство. Нужен “Зениту” Семак или нет — это надо взвешивать, смотреть. Подобные решения очень сложны, потому что есть взаимосвязь с другими командами Европы, должна быть трансферная кампания. Сейчас у “Зенита” 18−19 игроков в аренде. Что с ними делать?
Но я не хочу касаться всех этих вопросов. Просто хочу видеть красивую игру и победы “Зенита”. Могу объяснить, почему мы проигрываем. У нас не вмонтирован в состав Заболотный, от него пользы — по статистике ни одной голевой передачи, ни одного гола. Мне могут сказать, что Кержаков 12−13 матчей играл и не забивал, но ему тогда было 20 лет.