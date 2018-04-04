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18:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

С «Зенитом» сыграет! Как Смолов избежал кары КДК

«Краснодар» может вздохнуть спокойно: его главную ударную силу не стали наказывать за мат по всей строгости.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО НАТВОРИЛ СМОЛОВ

В концовке матча 24-го тура против «Анжи», который состоялся в Краснодаре 1 апреля, нападающий, проведший неудачный матч, уходил с поля, чтобы замениться, а болельщики «быков» ему свистели. На эмоциях Смолов выругался, и его слова были слышны в телетрансляции.

КАК ОН ИЗВИНИЛСЯ

Меньше, чем через два часа после случившегося игрок принес извинения.

— Ругаться матом — плохо! — написал Смолов на своей странице в Твиттере. — Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой.

ЧТО ЕМУ ГРОЗИЛО

Во вторник глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в отношении Смолова заведено дело на основании материалов в СМИ (речь о той самой телетрансляции). Ранее похожие истории порой заканчивались дисквалификациями игроков. Например, в 2013 году Александр Самедов (на тот момент футболист «Локомотива») обругал резервного арбитра матча с «Тереком», и его слова попали в трансляцию. Тогда КДК дисквалифицировал игрока на три матча.

ЧТО РЕШИЛ КДК

Теоретически Смолов мог получить от двух до четырех матчей дисквалификации — то есть пропустить предстоящие матчи «Краснодара» (впереди у «быков» игры против «Зенита», «Арсенала», ЦСКА и «Локомотива»). Однако этого не случилось. Почему? Григорьянц все подробно объяснил:

— КДК не мог оставить этот эпизод без внимания, потому что есть признаки дисциплинарного нарушения. Мы исследовали видеозапись, а также извинения Смолова в твиттере. Кроме того получили письмо от «Краснодара», в котором отмечается, что клуб сделает все, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. Сам Смолов не приехал на заседание, но мы приняли его извинения.

Есть две статьи регламента: ненормативная лексика в адрес официальных лиц матча и ненормативная лексика в адрес игроков и иных лиц. Мы пришли к выводу, что нецензурная лексика Смолова не была адресована конкретным лицам: ни официальным лицам, ни соперникам, ни одноклубникам, ни зрителям, а была вызвана эмоциональной составляющей. Федор писал, что был недоволен своей игрой. Таким образом квалифицирующих признаков для применения двух названных мной статей не было. Безадресное ругательство тоже заслуживает наказания, и Смолов оштрафован за неспортивное поведение на 60 тысяч рублей, но не дисквалифицирован.

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