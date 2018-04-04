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«Амкар» просит прислать новую комиссию для проверки поля
По информации «СЭ», пермский «Амкар» направил письма в РФПЛ и РФС с просьбой направить повторную комиссию для проверки состояния поля.
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По информации «СЭ», пермский «Амкар» направил письма в РФПЛ и РФС с просьбой направить повторную комиссию для проверки состояния поля.
Ранее совместная комиссия РФС и РФПЛ отозвала сертификат у пермского поля, запретив проводить там матчи чемпионата России. Письма направлены и.о. президента РФС Александру Алаеву и исполнительному директору РФПЛ Сергею Чебану.
Пермяки провели комплекс работ по улучшению состояния поля и просят прислать комиссию. (Сергей ЕГОРОВ).