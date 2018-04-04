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17:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Амкар» просит прислать новую комиссию для проверки поля

По информации «СЭ», пермский «Амкар» направил письма в РФПЛ и РФС с просьбой направить повторную комиссию для проверки состояния поля.

Ранее совместная комиссия РФС и РФПЛ отозвала сертификат у пермского поля, запретив проводить там матчи чемпионата России. Письма направлены и.о. президента РФС Александру Алаеву и исполнительному директору РФПЛ Сергею Чебану.

Пермяки провели комплекс работ по улучшению состояния поля и просят прислать комиссию. (Сергей ЕГОРОВ).

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