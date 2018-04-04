Смолов избежал дисквалификации, но оштрафован на 60 тысяч рублей

Источник: Спорт-Экспресс

Во время матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1) 28-летний форвард позволил себе нецензурные высказывания, которые попали в телетрансляцию.

— КДК не мог оставить это без внимания, потому что есть признаки нарушения. Мы исследовали запись, а также извинения Смолова в твиттере. Кроме того получили письмо от «Краснодара», в котором отмечается, что клуб сделает все, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.