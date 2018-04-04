Смолов избежал дисквалификации, но оштрафован на 60 тысяч рублей
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил решение по делу, заведенному по материалам СМИ (а именно трансляции «Матч ТВ») в отношении нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил решение по делу, заведенному по материалам СМИ (а именно трансляции «Матч ТВ») в отношении нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
Во время матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1) 28-летний форвард позволил себе нецензурные высказывания, которые попали в телетрансляцию.
— КДК не мог оставить это без внимания, потому что есть признаки нарушения. Мы исследовали запись, а также извинения Смолова в твиттере. Кроме того получили письмо от «Краснодара», в котором отмечается, что клуб сделает все, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.
Сам Смолов не приехал на заседание, но мы приняли его извинения. Мы пришли к выводу, что нецензурная лексика Смолова не была адресована конкретным лицам, а была вызвана эмоциями. В итоге Смолов оштрафован за неспортивное поведение оштрафован на 60 тысяч рублей, но не дисквалифицирован. (Филипп ПАПЕНКОВ).