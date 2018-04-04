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12:58 (мск), источник: Советский спорт

ФК «Ростов»: Никакого собрания президента клуба с футболистами не было

PR-директор ФК «Ростов» Денис Новоселов опроверг информацию, что президент клуба Арташес Арутюнянц встречался с футболистами, чтобы выразить поддержку главному тренеру команды Валерию Карпину.

— Правда ли, что президент «Ростова» провел собрание с командой, на котором обсуждалась поддержка Карпина?
Вообще-то у команды с утра идет тренировка, которая началась в 11 часов. Президент клуба Арташес Арутюнянц находится сейчас в Москве с рабочим визитом.

— То есть президент не встречался с футболистами на собрании?
— Нет, никакого собрания не было. Вчера Арташес Арутюнянц в Ростове встретился с болельщиками клуба, где обсуждались технические вопросы, связанные с тестовыми матчами на «Ростов-Арене». Более никаких встреч не планировалось, и президент улетел в Москву. Команда готовится к ближайшему матчу в плановом режиме, — сказал Новоселов.

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