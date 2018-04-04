«Амкар» может сыграть со «Спартаком» в Черкизове

Источник: Спорт-Экспресс

Сергей Егоров

Вкратце напомню историю вопроса. Из-за того, что совместная комиссия РФС и РФПЛ отозвала сертификат у газона арены «Звезда» в Перми, «Амкар» был вынужден искать место для домашних встреч.

На момент отзыва сертификата уральцы должны были провести четыре матча в родных стенах: с «Локо», «Рубином», «Спартаком» и «Ахматом». Первый из этой серии состоялся в Черкизово: пермяки договорились с железнодорожниками о том, что доход от продажи билетов (не менее 15 миллионов рублей), получит «Амкар».

Далее следует игра с «Рубином», намеченная на 14 апреля, уведомить о том, где она будет уральцы должны за семь дней до этой даты, то есть до 7 апреля. РФПЛ со следующего сезона уберет лазейку — организовывать домашние матчи на полях соперника будет нельзя. Именно к этому в материалах по «Амкару» и призывал «СЭ» — здорово, что в премьер-лиге прислушались.

Но это следующий сезон, а сейчас нужно как-то доводить до конца этот. Очевидно, что после негативного резонанса, связанного со встречей в Черкизово, «Амкар» вряд ли рискнет дублировать эти истории — маловероятно, что «дома» команда Вадима Евсеева сыграет в Казани, Москве и Грозном. Полагаю, клуб станет рассматривать другие варианты — в частности, стадион «Кубани» в Краснодаре, «Арену Химки», а также Уфу и Саранск. Преимущество последнего очевидно, поскольку арендовать спортсооружение там можно всего за миллион рублей, в других городах как минимум на 500 тысяч дороже.

Более того, матч со «Спартаком» в 28-м туре (29 апреля) уральцы могут провести в том же, уже ставшем фартовым, Черкизово — именно здесь Пермь в этом чемпионате победила дважды. Но, по моей информации, в «Амкаре» все же рассчитывают завершить сезон у себя — команда регулярно тренируется на поле «Звезды», выкладывая фотоотчеты в соцсетях. Более того, по моим данным, во вторник клуб обратился с письмом к РФС с просьбой прислать еще одну комиссию для проверки состояния газона. Поменять его зимой (даже синтетический) дело непростое и, пожалуй, технологически неверное.

Есть надежда, что футбольный союз следит за прессой. В том, что следит РФПЛ, это не надежда, а уверенность. При этом газон в Перми визуально не производит впечатление чудовищно низкого качества. Футболисты «Амкара» говорят, что покрытие ничуть не хуже синтетики в Уфе. Одновременно с закрытием поля для команды Евсеева несколько странно выглядит то, что комиссия разрешила играть в Ростове и Казани, где трава пусть и натуральная, но выглядит плохо.

Мое предложение — дать «Амкару» доиграть сезон в Перми, одновременно взяв гарантийное письмо с обязательством поменять поле в удобное для этого время, то есть летом, когда технология не будет нарушена. По моей информации, замена стоит около 32−33 миллионов рублей: от 550 до 1 миллиона рублей за демонтаж, 250 тысяч за правку щебеночного основания, от 19 до 29 миллионов — цена самого покрытия.