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12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Ростова» собрал команду, чтобы поддержать Карпина

Как стало известно «Чемпионату», сегодня утром президент «Ростова» Арташес Арутюнянц провёл общекомандное собрание на базе клуба.

На нём обсуждалась ситуация, сложившаяся в «Ростове» при новом тренере Валерии Карпине. Вчера в соцсетях появилась информация о том, что в клубе недовольны Карпиным и если он не выиграет следующий матч, то будет уволен.

Арутюнянц призвал игроков не обращать внимания на слухи. «Ростов» заключил с Карпиным долгосрочный контракт и полностью ему доверяет. Президент отметил, что клуб и Карпин — единомышленники. Мало того, уже строятся планы на следующий сезон. В клубе понимают объективные и субъективные причины происходящего («Ростов» при Карпине не выиграл ни одного матча и идёт в двух очках от зоны стыковых матчей) и не допустят скоропалительных выводов.

Основная задача на этот год — стабилизировать состав и в межсезонье усилиться, чтобы в следующем сезоне ставить перед командой какие-то задачи. На этот сезон задача только одна — не вылететь.

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