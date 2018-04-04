Алексей Кандалинцев: Главная задача «СКА-Хабаровск» — достойно завершить сезон

Источник: Спорт-Экспресс

— Алексей Сергеевич, со стороны показалось довольно нелогичным решение руководства клуба отправить в отставку главного тренера Рината Билялетдинова после всего трех месяцев сотрудничества. Тем более гостевая ничья против «Ахмата» позволила команде прервать девятиматчевую серию поражений.

— Замечу, что решение прекратить трудовые отношения — обоюдное. Клуб и главный тренер расстались по-хорошему, без взаимных упреков и каких-либо претензий, в том числе финансовых. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить Рината Саяровича и его помощника Евгения Бондаренко за проделанную работу.

Что касается причин, почему так произошло, то самая главная из них лежит на поверхности — отсутствие положительного результата (в пяти официальных матчах под руководством Билялетдинова «СКА-Хабаровск» набрал одно очко, не забив ни одного гола, и вылетел из розыгрыша Кубка России. — Прим. «СЭ»). А вот почему его не было — это предмет детального анализа. Я уже говорил сразу после игры, что не хочу делать выводы по горячим следам. Для детального анализа нужно время. Сейчас же на повестке дня домашний поединок с «Амкаром», который является для нас ключевым.

— Но шансов остаться в РФПЛ у команды практически нет, даже если «СКА-Хабаровск» обыграет «Амкар»…

— Пока есть теоретические шансы, мы будем бороться. На кону не только победа в отдельно взятом матче, но и престиж клуба и Хабаровского края. Если уж нам будет суждено вылететь из РФПЛ, то мы постараемся сделать это громко, хлопнув дверью. И смена тренера — попытка изменить текущую ситуацию. Уверен, это должно пойти футболистам только на пользу, встряхнуть их, добавить злости и агрессии. Надеемся, что такие экстренные меры позволят нам достойно завершить чемпионат и вернуть расположение наших болельщиков. Скажу больше, что мы у них в большом долгу. Огромное им спасибо, что они продолжают верить в команду, несмотря на результат.

— По составу «СКА-Хабаровск» изначально считался аутсайдером РФПЛ. Многие эксперты считают, что уровень игроков хабаровской команды не соответствует уровню элитного дивизиона. Вы с этим согласны?

— Как вы, наверное, заметили, в зимнюю паузу клуб был достаточно активен на трансферном рынке. В команду пришло много новых футболистов, которые должны были усилить ее. Хочу подчеркнуть, что руководство выполнило практически все пожелания главного тренера и его помощников как по селекции, так и в организации тренировочного процесса… В то же время я не согласен с теми, кто говорит, что у нас собраны футболисты не уровня премьер-лиги. Считаю, что большинство игроков не просто ему соответствуют, но и могут еще прогрессировать. Достаточно вспомнить ряд матчей первого круга.

— Преемником Билялетдинова стал Сергей Передня. Чем на этот раз руководствовался менеджмент клуба при выборе главного тренера?

— Нам важно, чтобы человек умел работать с листа, без раскачки. Сейчас важно вернуть футболистам боевой дух, сплотить их на оставшиеся матчи. Для нас важно, чтобы человек имел не просто мотивацию работать и добиваться результата, но и хотел, и умел это делать в условиях Дальнего Востока. Поймите, наш регион «принимает» и признает «своими» далеко не всех. Не у всех здесь получается жить, вести дела, тренировать, играть. Здесь своя, особая специфика, которая заключается не в одних только длительных перелетах. С психологией «временщика» тут ничего не удастся достичь ни тренерам, ни игрокам.

Сергей Александрович, несмотря на возраст (в апреле ему исполнится 46 лет), — специалист с опытом работы в РФПЛ, ФНЛ и на Дальнем Востоке. Под его руководством «Томь» выходила в премьер-лигу. То есть формально он подходит под эти критерии. Как и в случае с его предшественниками, клуб постарается создать все условия, чтобы новый главный тренер смог реализовать свой потенциал на 100 процентов. От себя лично хочу пожелать Сергею Александровичу, с которым мы в свое время играли в «Томи», удачи.

— Какая задача будет поставлена команде на следующий сезон, в случае если вам не удастся удержаться в РФПЛ?

— Задача будет только одна — вернуться в премьер-лигу, но на этот раз напрямую, это раз, и два — уже надолго. К хорошему быстро привыкаешь! Но если в плане игры команда пока проседает, то в плане развития инфраструктуры клуб взял очень хороший темп и не собирается его сбавлять. За время зимней паузы по периметру футбольного поля стадиона имени Ленина появились современные «ЛЕД-панели», в ближайшее время планируется начало работ по возведению навеса над Восточной трибуной, появление которого сделает пребывание болельщиков на стадионе еще более комфортным.