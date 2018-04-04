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10:42 (мск), источник: ТАСС

Газизов: «Уфа» и Семак видят пути развития футбольного клуба

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Руководство футбольного клуба «Уфа» и главный тренер команды Сергей Семак давно договорились о продлении контракта, подписание договора оставалось формальностью. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

В среду было объявлено, что «Уфа» продлила контракт с Семаком на два года. Срок нынешнего соглашения специалиста с клубом истекал летом 2018 года.

«Никаких проблем не было, мы договорились уже давно, а подписание договора оставалось чистой формальностью, — отметил Газизов. — Сейчас время пришло, хотя иногда важна не столько подпись под документами, сколько то, что люди говорят друг другу, а Сергей Богданович такой человек, что он на 100% сделает то, что сказал. От себя лично хочу сказать, что мы благодарны ему за то, что он продолжает с нами работать. Об интересе других клубов не знаю, мне как руководителю “Уфы” хочется, чтобы он работал с нами дальше и дальше, раскрывая свой тренерский потенциал».

Генеральный директор «Уфы» отметил, что клуб мог заключить с Семаком и более длительное соглашение, но стороны приняли решение не форсировать события. «Мы вместе с Сергеем Богдановичем и руководством республики видим, куда и как мы должны развиваться, а как это будет получаться, зависит не только от нас, но и еще от различных факторов. В свою очередь, хочу сказать, что мы могли и на более длительный срок заключить контракт, но решили так потихонечку, постепенно работать. Сергей Богданович — абсолютно адекватный человек, я думаю, и его большой семье нравится в Башкирии, они обжились здесь», — подчеркнул Газизов.

Семак является главным тренером «Уфы» с декабря 2016 года. Под его руководством в сезоне-2016/17 клуб занял рекордное для себя седьмое место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

В текущем розыгрыше чемпионата России «Уфа» занимает шестое место после 24 туров, набрав 34 очка.

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