Клуб Еркебулана Сейдахмета подписал новый контракт с главным тренером
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
«Главный тренер футбольного клуба “Уфа” Сергей Семак поставил подпись под новым контрактом. Трудовое соглашение рассчитано на два года», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Семак возглавил ФК «Уфа» в декабре 2016 года. Сезон 2016/17 годов уфимцы завершили на рекордной для себя седьмой позиции в РФПЛ, а на данный момент занимают высокое шестое место после 24-х туров.
Напомним, что за «Уфу» выступает казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, который перешел в клуб в феврале сразу после достижения совершеннолетия. Казахстанец подписал с «Уфой» долгосрочный контракт.
Отметим, что Сейдахмет входил в заявку во всех четырех официальных матчах «Уфы» в 2018 году, но трижды оставался на скамейке запасных. Главный тренер клуба Сергей Семак объясняет это лимитом на легионеров.
Следующий матч «Уфа» проведет 7 апреля в Туле, где встретится с «Арсеналом». Игра начнется в 22:00 по времени Астаны.