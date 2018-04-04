Клуб Еркебулана Сейдахмета подписал новый контракт с главным тренером

«Главный тренер футбольного клуба “Уфа” Сергей Семак поставил подпись под новым контрактом. Трудовое соглашение рассчитано на два года», — говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что Семак возглавил ФК «Уфа» в декабре 2016 года. Сезон 2016/17 годов уфимцы завершили на рекордной для себя седьмой позиции в РФПЛ, а на данный момент занимают высокое шестое место после 24-х туров.

Напомним, что за «Уфу» выступает казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, который перешел в клуб в феврале сразу после достижения совершеннолетия. Казахстанец подписал с «Уфой» долгосрочный контракт.

Отметим, что Сейдахмет входил в заявку во всех четырех официальных матчах «Уфы» в 2018 году, но трижды оставался на скамейке запасных. Главный тренер клуба Сергей Семак объясняет это лимитом на легионеров.