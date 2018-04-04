Мальчик попросил у российского хоккеиста клюшку, чтобы он мог отбиваться от болельщиков команды-соперника.
Сергей Семак продлил контракт с «Уфой»
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Главный тренер «Уфы» Сергей Семак продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Трудовое соглашение рассчитано на 2 года. Специалист возглавил клуб в декабре 2016 года. Сезон 2016/17 гг. уфимцы завершили на рекордной для себя 7-й позиции в РФПЛ и на данный момент занимают высокое 6-е место после 24-х туров.