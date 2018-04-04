Сергей Семак продлил контракт с «Уфой»

Трудовое соглашение рассчитано на 2 года. Специалист возглавил клуб в декабре 2016 года. Сезон 2016/17 гг. уфимцы завершили на рекордной для себя 7-й позиции в РФПЛ и на данный момент занимают высокое 6-е место после 24-х туров.