СМИ сообщили о переговорах «Зенита» со Спаллетти

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По информации журналистов, разговор носил «гипотетический» характер. В ходе встречи не было достигнуто никаких договоренностей. При этом стороны отметили, что открыты для переговоров после окончания сезона.

Также сообщается, что Спаллетти может покинуть итальянский клуб из-за невыполнения поставленных задач, а «Зенит», вероятно, расстанется с наставником команды Роберто Манчини в конце сезона.

Лучано Спаллетти уже возглавлял петербургский клуб с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выигрывала РФПЛ, а также становилась победителем Кубка и Суперкубка страны.