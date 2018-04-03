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20:11 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили о переговорах «Зенита» со Спаллетти

Представители петербургского футбольного клуба «Зенит» контактировали с главным тренером миланского «Интера» Лучано Спаллетти. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: Reuters

По информации журналистов, разговор носил «гипотетический» характер. В ходе встречи не было достигнуто никаких договоренностей. При этом стороны отметили, что открыты для переговоров после окончания сезона.

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Также сообщается, что Спаллетти может покинуть итальянский клуб из-за невыполнения поставленных задач, а «Зенит», вероятно, расстанется с наставником команды Роберто Манчини в конце сезона.

Лучано Спаллетти уже возглавлял петербургский клуб с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выигрывала РФПЛ, а также становилась победителем Кубка и Суперкубка страны.

Сейчас «Зенит» занимает четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата России. Команда отстает от лидирующего московского «Локомотива» на 7 очков.

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