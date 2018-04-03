Арбитр Галимов рассудит «Зенит» и «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 3 апреля. Роман Галимов из
ТАСС, 3 апреля. Роман Галимов из
Ассистентами Галимова будут Дмитрий Чельцов и Дмитрий Сафьян (оба — Москва), резервным судьей — Роман Чернов из Москвы. Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 7 апреля в Санкт- Петербурге, начало — 16:30 мск.
Встречу «СКА-Хабаровск» — «Амкар» обслужит Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), «Рубин — «Ахмат» — Алексей Матюнин (Москва), «Арсенал» — «Уфа» — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), «Тосно» — «Урал» — Артем Чистяков (Азов), «Локомотив» — «Ростов» — Евгений Турбин (Дмитров), «Анжи» — «Спартак» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), ЦСКА — «Динамо» — Сергей Карасев (Москва).