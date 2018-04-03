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СМИ: Скрипник может сменить Карпина в «Ростове»
Украинский тренер Виктор Скрипник может возглавить «Ростов».
Украинский тренер Виктор Скрипник может возглавить «Ростов».
По информации «Евро-футбола» со ссылкой на источники, Валерий Карпин может быть уволен из «Ростова» в случае неудачной игры с «Локомотивом». Отмечается, что его может заменить Скрипник, который имеет опыт работы в бундеслиге.
Скрипник работал в «Вердере» с 2014 по 2016 год.
«Ростов» после 24-х туров РФПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Карпин возглавил клуб в декабре 2017 года. Его контракт с «Ростовом» рассчитан на 2,5 года.