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17:20 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Скрипник может сменить Карпина в «Ростове»

Украинский тренер Виктор Скрипник может возглавить «Ростов».

Источник: AFP 2018

По информации «Евро-футбола» со ссылкой на источники, Валерий Карпин может быть уволен из «Ростова» в случае неудачной игры с «Локомотивом». Отмечается, что его может заменить Скрипник, который имеет опыт работы в бундеслиге.

Скрипник работал в «Вердере» с 2014 по 2016 год.

«Ростов» после 24-х туров РФПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Карпин возглавил клуб в декабре 2017 года. Его контракт с «Ростовом» рассчитан на 2,5 года.

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