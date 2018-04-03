Еркебулан Сейдахмет: У меня были предложения из Италии и Испании

В российской премьер-лиге Сейдахмет дебютировал в победном матче против «Анжи» — 3:2. Казахстанский форвард появился на поле во втором тайме, поучаствовал во всех трех голах команды и был заменен на 89-й минуте. В историю РФПЛ он вошел как первый футболист 2000 года рождения.

«У меня были предложения из Казахстана, Италии и Испании, но я выбрал “Уфу”, потому что здесь помогают молодежи», — сказал Сейдахмет о выборе клуба.

Форвард отметил, что хочет повторить путь бывшего полузащитника «Уфы» Александра Зинченко. В 2016 году украинец перешел в «Манчестер Сити», за который в этом сезоне сыграл уже семь матчей в английской премьер-лиге.

«Знаете же, что Зинченко перешел в “Ман Сити”. Хочется играть в Европе, как он. У нас еще ни один казах в Европе не играл», — отметил Сейдахмет.

Футболист признался, что не обращает внимание на свое прозвище от журналистов и болельщиков. В команде же его называют Лео.

«Все называют “Казахский Месси” — это выдумали журналисты. До Месси еще далеко. Надо работать, много трудиться».

В марте Сейдахмет дебютировал и за сборную Казахстана. В обоих товарищеских матчах он выходил с первых минут, а мяч в игре с Венгрией сделал его самым юным автором гола в истории команды.

«Я забил третий мяч. Помог. Спасибо команде за то, что так приняли. Там очень дружный и хороший коллектив», — сказал Сейдахмет.

Отметим, что Сейдахмет входил в заявку во всех четырех официальных матчах «Уфы» в 2017 году, но трижды оставался на скамейке запасных. Главный тренер клуба Сергей Семак объясняет это лимитом на легионеров.

Следующий матч «Уфа» проведет 7 апреля в Туле, где встретится с «Арсеналом». Игра начнется в 22:00 по времени Астаны.