КДК РФС рассмотрит нецензурные высказывания игрока «Краснодара» Смолова во время матча
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/.
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/.
В воскресенье в матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Анжи» (1:1), пропустив гол в добавленное время матча. Смолов был заменен на 85-й минуте встречи, уходя с поля, он нецензурно высказался в адрес трибун, что попало в
«КДК возбудил дело в отношении Смолова. Заседание комитета пройдет в среду в 14:00 мск», — сказал Григорьянц.
Глава КДК рассказал, почему дело не рассматривает комитет по этике РФС. «Мы рассматриваем дисциплинарные нарушения, а ненормативная лексика является таковым — до, во время и после матча», — подчеркнул Григорьянц.