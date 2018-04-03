КДК РФС рассмотрит нецензурные высказывания игрока «Краснодара» Смолова во время матча

В воскресенье в матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Анжи» (1:1), пропустив гол в добавленное время матча. Смолов был заменен на 85-й минуте встречи, уходя с поля, он нецензурно высказался в адрес трибун, что попало в ТВ-трансляцию.