Галицкий нашел себе Гвардиолу?
До конца сезона исполнять обязанности главного тренера «Краснодара» будет Олег Фоменко. А фактически руководить командой — Мурад Мусаев.
До конца сезона исполнять обязанности главного тренера «Краснодара» будет Олег Фоменко. А фактически руководить командой — Мурад Мусаев.
БАРИН РЕШИЛ — БАРИН СДЕЛАЛ
Об этом поздно вечером в понедельник в телевизионном эфире объявил владелец кубанского клуба Сергей Галицкий, который в тот же день отправил в отставку Игоря Шалимова. Более того, Галицкий назвал 34-летнего Мусаева будущим главным тренером «Краснодара». А несколько подвешенное состояние молодого и пока малоизвестного российского специалиста в заключительных шести турах РФПЛ объяснил тем, что у того, в отличие от 45-летнего Фоменко (экс-ассистента Шалимова), нет лицензии Pro, без которой нельзя работать даже с приставкой «и.о.».
Как воспринимать довольно неожиданные действия хозяина «Краснодара»?
Особо горячие головы наверняка назовут Галицкого самодуром. Дескать, барин решил — барин сделал. И это та обратная сторона
РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ
А вдруг у Галицкого банально заканчиваются деньги на большой футбол? После того, как недавно бизнесмен продал ВТБ акции «Магнита», можно предложить и такую версию. Не исключено, ни о какой борьбе за чемпионство, которую «Краснодару»
Мы помним, как оптимизировал «Анжи» Сулейман Керимов. Амбициозный проект с Самуэлями Это’О, Гусами Хиддинками и прочими Виллианами схлопнулся буквально в один день. Взмах палочки — и карета превратилась в тыкву. После чего исчез «волшебник» Керимов…
Однако это наверняка не случай «Краснодара» Галицкого. И вот почему.
В российском футболе мы привыкли мыслить шаблонами. Хотите считаться успешными — собирайте трофеи. Хотите бороться за эти трофеи — набирайте состав на сотни миллионов долларов! Что, схема ни черта не работает, и даже Халк не гарантирует чемпионства?! Ничего страшного. Запускайте схему по второму кругу. А потом по третьему, четвертому. И так далее до самого Роберто Манчини… Так вот, Галицкий эти шаблоны порвал, изначально выбрав для «Краснодара» другие критерии успешности.
КАКОЙ ЕЩЕ ПОТОЛОК?
В российском регионе нельзя без господдержки построить футбольный
Галицкий долгие годы делал в Краснодаре то, чем
Очевидно, в рамках стратегии Галицкого ни о каком потолке речи не идет. Пятое место в РФПЛ? Ну да, можно было бы и выше подняться. Но все это пустяки по сравнению с 17 тысячами болельщиков, которые в марте добровольно пришли на товарищеский матч первого и дублирующего составов «Краснодара»! Пришли, потому что футбол в городе стал частью образа жизни. Потому что комфорт на арене и ровность газона — всегда как в Европе. Потому что клубная философия основана на зрелищности игры, а не только на борьбе за
СТАВКА НА «СВОИХ»
Ту команду как раз тренировал Мусаев. Пара ребят из молодежки «Краснодара» — Иван Игнатьев и
Тогда вполне можно сказать, что Галицкий нашел в лице Мусаева (тренирующего в системе «Краснодара» семь лет) своего Хосепа Гвардиолу. Или Луиса Энрике. Или Зинедина Зидана. То есть, взял на вооружение опыт испанских грандов, которые при прочих равных отдают предпочтение специалистам, прошедших все уровни клубной вертикали.
Вам смешно сравнивать Мусаева с Гвардиолой? Да Галицкий наверняка сам предпочел бы вырастить внутри «Краснодара»
ВСПОМНИТЕ АРШАВИНА И КЕРЖАКОВА
Так что, когда Галицкий в том же телеэфире намекнул на то, что в следующем сезоне состав команды станет более «краснодарским», его слова не стоило воспринимать как откат назад. Давайте уже избавляться от стереотипов,
Каким главным тренером окажется Мусаев, гадать бессмысленно. Галицкий вполне может и передумать подписывать с ним летом контракт. Мало ли что произойдет в ближайшие шесть туров. Как говорится, хозяин — барин.
Зато можно быть на сто процентов уверенными, что в финансовой «гонке вооружений» РФПЛ «Краснодар» опять замечен не будет. И это вовсе не помеха в обозримом будущем совершить турнирный прорыв, которого многие давно ждали от клуба Галицкого, пока тот решал гораздо более важные для устойчивого развития своего детища задачи.