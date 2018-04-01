Как «Зениту» играть без Кокорина. Все варианты
Разбираемся, как будет выглядеть нападение «Зенита» в оставшихся матчах сезона.
Разбираемся, как будет выглядеть нападение «Зенита» в оставшихся матчах сезона.
ПОДСТРОИЛСЯ И ВЫИГРАЛ
Ничья с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы лишила «Зенит» не только шансов на большой трофей, но и ключевого игрока в атаке.
Выбыл футболист, вокруг которого, по словам Роберто Манчини, строилась вся игра в атаке. А ведь именно сейчас надо спасать сезон. Текущее четвертое место едва ли устроит руководство клуба.
В Уфе, там была первая игра без Кокорина, Манчини поступил прагматично, как истинный итальянский трене. Учитывая снегопад, ветер и качество поля, бессмысленно было играть в привычный футбол с давлением и постоянным контролем мяча. К тому же не было Мамманы, Кузяева, Оздоева, Набиуллина.
И Манчини сыграл по необычной для питерцев схеме 3−5−2.
Левым латералем вышел Юрий Жирков, который отыграл 80 минут с повреждением. Против него на фланге действовал очень активный Дмитрий Живоглядов, выполнивший 12 кроссов в штрафную. Помогать Жиркову должен был Доменико Кришито — левый центральный защитник. Но после перерыва, когда «Уфа» побежала отыгрываться, Кришито был полностью занят опекой Ивана Пауревича. Семак подвинул своего опорника в центр нападения, и это решение в очередной раз привело к голу. Манчини выпустил вместо Жиркова Никиту Каккоева — больше было просто некого. Поэтому был небольшой риск в конце потерять очки, но «Зенит» целенаправленно сыграл вторым номером и удержал победу.
У Манчини слишком хороший состав, чтобы не справиться с «Уфой» — даже с учетом травмированных. А вскоре в строй вернутся Далер Кузяева и Магомед Оздоев, и вариантов станет больше.
Как же команда Манчини будет играть в атаке без Кокорина?
СВЯЗКА ДРИУССИ — ЗАБОЛОТНЫЙ
Травма Кокорина позволила Дриусси стать ведущим форвардом в «Зените». Он долго не мог адаптироваться к новому чемпионату, и еще неизвестно, завершился ли этот процесс до конца. Но часть функций в атаке, которые выполнял Кокорин, теперь — на плечах Дриусси.
И у него есть рослый партнер Антон Заболотный.
СТАНДАРТЫ
После зимнего перерыва «Зенит» стал чаще их реализовывать. Бранислав Иванович забил уже два мяча — «Селтику» после углового, «Уфе» после штрафного.
Работа со стандартами может принести много очков, особенно если в составе есть рослые игроки (Заболотный, Мевля, Иванович, тот же Ерохин и неплохо играющий головой Кришито). В РФПЛ «Зенит» забил только 6 мячей со стандартных положений. И стремиться есть куда — у «Ахмата» таких 12 голов.
ПАРЕДЕС В РОЛИ «ДЕСЯТКИ»
Для сравнения — в текущем сезоне РФПЛ питерская команда отдает 452 передачи в среднем за 90 минут (третий показатель в лиге). Матч в Уфе «Зенит» завершил с 293 пасами. Держать мяч в таких погодных условиях оказалось невыгодным. Поэтому Манчини освободил от разрушения и подвинул ближе к атаке Леандро Паредеса, от которого требовались разрезающие пасы на форвардов и дальние удары. В итоге, аргентинца здорово накрывали, на его счету всего 2 точных паса в разрез и один удар. Эта опция не сработала, хотя идея «Паредес-плеймейкер» все равно кажется любопытной. Но насколько сам Леандро, привыкший в «Зените» неспешно раскидывать передачи из опорной зоны, готов к этой роли? Ответ на этот вопрос может помочь Манчини решить проблему с нападением.
ПОЛОЗ И РИГОНИ — ДЖОКЕРЫ
Взрывной Дмитрий Полоз здорово действовал в роли второго нападающего, неплохо смещался на фланги с последующими рывками в штрафную. Но он не может бороться за мяч так, как Заболотный, и в технике немного уступает Дриусси. Однако выход Полоза со скамейки с целью освежить нападение — неплохая опция для Манчини, чем тренер точно будет пользоваться.
Ригони лучше действует на фланге. Особенно когда появляется свободное пространство, где сработают техника и быстрые ноги Эмилиано. А пространство он сможет получить за счет того, что Заболотный будет отвлекать больше внимания на себя.
ВЫВОД
Дриусси способен заменить Кокорина так, чтобы «Зенит» не потерял в качестве. Но при определенных условиях. Если Себастьян продолжит прибавлять, если на него будут чаще играть, если Заболотный готов к черновой работе, если удачно будут выходить на замену Полоз и Ригони. С этими «если» Манчини нужно разобраться как можно быстрее.
|Сергей Семак
|Роберто Манчини
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|5
|8
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)