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11:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как «Зениту» играть без Кокорина. Все варианты

Разбираемся, как будет выглядеть нападение «Зенита» в оставшихся матчах сезона.

Источник: Спорт-Экспресс

ПОДСТРОИЛСЯ И ВЫИГРАЛ

Ничья с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы лишила «Зенит» не только шансов на большой трофей, но и ключевого игрока в атаке. Из-за травмы Александр Кокорин больше не вернется на поле в этом сезоне.

Выбыл футболист, вокруг которого, по словам Роберто Манчини, строилась вся игра в атаке. А ведь именно сейчас надо спасать сезон. Текущее четвертое место едва ли устроит руководство клуба.

В Уфе, там была первая игра без Кокорина, Манчини поступил прагматично, как истинный итальянский трене. Учитывая снегопад, ветер и качество поля, бессмысленно было играть в привычный футбол с давлением и постоянным контролем мяча. К тому же не было Мамманы, Кузяева, Оздоева, Набиуллина.

И Манчини сыграл по необычной для питерцев схеме 3−5−2.

Левым латералем вышел Юрий Жирков, который отыграл 80 минут с повреждением. Против него на фланге действовал очень активный Дмитрий Живоглядов, выполнивший 12 кроссов в штрафную. Помогать Жиркову должен был Доменико Кришито — левый центральный защитник. Но после перерыва, когда «Уфа» побежала отыгрываться, Кришито был полностью занят опекой Ивана Пауревича. Семак подвинул своего опорника в центр нападения, и это решение в очередной раз привело к голу. Манчини выпустил вместо Жиркова Никиту Каккоева — больше было просто некого. Поэтому был небольшой риск в конце потерять очки, но «Зенит» целенаправленно сыграл вторым номером и удержал победу.

У Манчини слишком хороший состав, чтобы не справиться с «Уфой» — даже с учетом травмированных. А вскоре в строй вернутся Далер Кузяева и Магомед Оздоев, и вариантов станет больше.

Как же команда Манчини будет играть в атаке без Кокорина?

СВЯЗКА ДРИУССИ — ЗАБОЛОТНЫЙ

Травма Кокорина позволила Дриусси стать ведущим форвардом в «Зените». Он долго не мог адаптироваться к новому чемпионату, и еще неизвестно, завершился ли этот процесс до конца. Но часть функций в атаке, которые выполнял Кокорин, теперь — на плечах Дриусси.

И у него есть рослый партнер Антон Заболотный. Экс-форвард «Тосно» все еще не открыл счет своим голам за новую команду, но у Манчини наверняка нет к нему претензий по объему работы и количеству борьбы. В «Уфе» Заболотный выиграл 12 из 14 верховых единоборств — шикарный показатель. Именно Заболотный заработал штрафной, с которого пришел первый гол в ворота Беленова. В «Тосно» этот форвард делал все то же самое и отвлекал защитников на себя, освобождая пространство для Евгения Маркова и снабжая того мячом. А сейчас в этой роли Маркова — Дриусси (гол и пас в последних двух матчах).

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СТАНДАРТЫ

После зимнего перерыва «Зенит» стал чаще их реализовывать. Бранислав Иванович забил уже два мяча — «Селтику» после углового, «Уфе» после штрафного.

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Работа со стандартами может принести много очков, особенно если в составе есть рослые игроки (Заболотный, Мевля, Иванович, тот же Ерохин и неплохо играющий головой Кришито). В РФПЛ «Зенит» забил только 6 мячей со стандартных положений. И стремиться есть куда — у «Ахмата» таких 12 голов.

ПАРЕДЕС В РОЛИ «ДЕСЯТКИ»

Для сравнения — в текущем сезоне РФПЛ питерская команда отдает 452 передачи в среднем за 90 минут (третий показатель в лиге). Матч в Уфе «Зенит» завершил с 293 пасами. Держать мяч в таких погодных условиях оказалось невыгодным. Поэтому Манчини освободил от разрушения и подвинул ближе к атаке Леандро Паредеса, от которого требовались разрезающие пасы на форвардов и дальние удары. В итоге, аргентинца здорово накрывали, на его счету всего 2 точных паса в разрез и один удар. Эта опция не сработала, хотя идея «Паредес-плеймейкер» все равно кажется любопытной. Но насколько сам Леандро, привыкший в «Зените» неспешно раскидывать передачи из опорной зоны, готов к этой роли? Ответ на этот вопрос может помочь Манчини решить проблему с нападением.

ПОЛОЗ И РИГОНИ — ДЖОКЕРЫ

Взрывной Дмитрий Полоз здорово действовал в роли второго нападающего, неплохо смещался на фланги с последующими рывками в штрафную. Но он не может бороться за мяч так, как Заболотный, и в технике немного уступает Дриусси. Однако выход Полоза со скамейки с целью освежить нападение — неплохая опция для Манчини, чем тренер точно будет пользоваться.

Ригони лучше действует на фланге. Особенно когда появляется свободное пространство, где сработают техника и быстрые ноги Эмилиано. А пространство он сможет получить за счет того, что Заболотный будет отвлекать больше внимания на себя.

ВЫВОД

Дриусси способен заменить Кокорина так, чтобы «Зенит» не потерял в качестве. Но при определенных условиях. Если Себастьян продолжит прибавлять, если на него будут чаще играть, если Заболотный готов к черновой работе, если удачно будут выходить на замену Полоз и Ригони. С этими «если» Манчини нужно разобраться как можно быстрее.

Уфа 1:2
Первый тайм: 0:2
Зенит
1.04.2018, 16:30 Зрители: 8524 основной раунд: 24-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Роберто Манчини
Голы
63′ Иван Пауревич 19
60 Бранислав Иванович (С. Дриусси) 17′
27 Йонуц Неделчару 21′
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич (к) 5
Алексей Никитин 4
Йонуц Неделчару 27
Дмитрий Стоцкий 39
Веролюб Салатич 6
Иван Пауревич 19
72′ Джемал Табидзе 55
Силвестр Игбун 44
45′ Дмитрий Сысуев 7
Кэтэлин Карп 8
90+3′ 83′ Иван Обляков 98
Павел Аликин 3
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к) 90+4′
23 Миха Мевля
60 Бранислав Иванович
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес
8 Матиас Краневиттер
29 Антон Заболотный
19 Игорь Смольников 90′
80 Илья Скроботов
18 Юрий Жирков 81′
54 Никита Каккоев
11 Себастьян Дриусси 75′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 5
8 Угловые 1
12 Фолы 5
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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