Как «Зениту» играть без Кокорина. Все варианты

Источник: Спорт-Экспресс

ПОДСТРОИЛСЯ И ВЫИГРАЛ

Ничья с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы лишила «Зенит» не только шансов на большой трофей, но и ключевого игрока в атаке. Из-за травмы Александр Кокорин больше не вернется на поле в этом сезоне.

Выбыл футболист, вокруг которого, по словам Роберто Манчини, строилась вся игра в атаке. А ведь именно сейчас надо спасать сезон. Текущее четвертое место едва ли устроит руководство клуба.

В Уфе, там была первая игра без Кокорина, Манчини поступил прагматично, как истинный итальянский трене. Учитывая снегопад, ветер и качество поля, бессмысленно было играть в привычный футбол с давлением и постоянным контролем мяча. К тому же не было Мамманы, Кузяева, Оздоева, Набиуллина.

И Манчини сыграл по необычной для питерцев схеме 3−5−2.

Левым латералем вышел Юрий Жирков, который отыграл 80 минут с повреждением. Против него на фланге действовал очень активный Дмитрий Живоглядов, выполнивший 12 кроссов в штрафную. Помогать Жиркову должен был Доменико Кришито — левый центральный защитник. Но после перерыва, когда «Уфа» побежала отыгрываться, Кришито был полностью занят опекой Ивана Пауревича. Семак подвинул своего опорника в центр нападения, и это решение в очередной раз привело к голу. Манчини выпустил вместо Жиркова Никиту Каккоева — больше было просто некого. Поэтому был небольшой риск в конце потерять очки, но «Зенит» целенаправленно сыграл вторым номером и удержал победу.

У Манчини слишком хороший состав, чтобы не справиться с «Уфой» — даже с учетом травмированных. А вскоре в строй вернутся Далер Кузяева и Магомед Оздоев, и вариантов станет больше.

Как же команда Манчини будет играть в атаке без Кокорина?

СВЯЗКА ДРИУССИ — ЗАБОЛОТНЫЙ

Травма Кокорина позволила Дриусси стать ведущим форвардом в «Зените». Он долго не мог адаптироваться к новому чемпионату, и еще неизвестно, завершился ли этот процесс до конца. Но часть функций в атаке, которые выполнял Кокорин, теперь — на плечах Дриусси.

И у него есть рослый партнер Антон Заболотный. Экс-форвард «Тосно» все еще не открыл счет своим голам за новую команду, но у Манчини наверняка нет к нему претензий по объему работы и количеству борьбы. В «Уфе» Заболотный выиграл 12 из 14 верховых единоборств — шикарный показатель. Именно Заболотный заработал штрафной, с которого пришел первый гол в ворота Беленова. В «Тосно» этот форвард делал все то же самое и отвлекал защитников на себя, освобождая пространство для Евгения Маркова и снабжая того мячом. А сейчас в этой роли Маркова — Дриусси (гол и пас в последних двух матчах).

СТАНДАРТЫ

После зимнего перерыва «Зенит» стал чаще их реализовывать. Бранислав Иванович забил уже два мяча — «Селтику» после углового, «Уфе» после штрафного.

Работа со стандартами может принести много очков, особенно если в составе есть рослые игроки (Заболотный, Мевля, Иванович, тот же Ерохин и неплохо играющий головой Кришито). В РФПЛ «Зенит» забил только 6 мячей со стандартных положений. И стремиться есть куда — у «Ахмата» таких 12 голов.

ПАРЕДЕС В РОЛИ «ДЕСЯТКИ»

Для сравнения — в текущем сезоне РФПЛ питерская команда отдает 452 передачи в среднем за 90 минут (третий показатель в лиге). Матч в Уфе «Зенит» завершил с 293 пасами. Держать мяч в таких погодных условиях оказалось невыгодным. Поэтому Манчини освободил от разрушения и подвинул ближе к атаке Леандро Паредеса, от которого требовались разрезающие пасы на форвардов и дальние удары. В итоге, аргентинца здорово накрывали, на его счету всего 2 точных паса в разрез и один удар. Эта опция не сработала, хотя идея «Паредес-плеймейкер» все равно кажется любопытной. Но насколько сам Леандро, привыкший в «Зените» неспешно раскидывать передачи из опорной зоны, готов к этой роли? Ответ на этот вопрос может помочь Манчини решить проблему с нападением.

ПОЛОЗ И РИГОНИ — ДЖОКЕРЫ

Взрывной Дмитрий Полоз здорово действовал в роли второго нападающего, неплохо смещался на фланги с последующими рывками в штрафную. Но он не может бороться за мяч так, как Заболотный, и в технике немного уступает Дриусси. Однако выход Полоза со скамейки с целью освежить нападение — неплохая опция для Манчини, чем тренер точно будет пользоваться.

Ригони лучше действует на фланге. Особенно когда появляется свободное пространство, где сработают техника и быстрые ноги Эмилиано. А пространство он сможет получить за счет того, что Заболотный будет отвлекать больше внимания на себя.

ВЫВОД