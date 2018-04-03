Сергей Передня возглавил клуб РФПЛ «СКА-Хабаровск»
ТАСС, 3 апреля. Сергей Передня назначен на пост главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает
ТАСС, 3 апреля. Сергей Передня назначен на пост главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает
Соглашение между клубом и специалистом рассчитано на один год. В среду Передня прилетит в Хабаровск для подписания контракта и приступит к работе с командой. Помощниками нового главного тренера станут Александр Ушахин и Юрий Шпирюк.
«Учитывая серьезный опыт работы Сергея Передни на тренерском посту, его знания специфики Дальнего Востока, а также совместную работу со многими футболистами нынешнего состава армейцев, руководство клуба рассчитывает, что новый наставник сможет решить поставленные перед ним задачи», — сказано в сообщении клуба.
Ранее Передня работал тренером в нижегородской «Волге» и главным тренером в дзержинском «Химике». В сентябре 2011 года он возглавил томскую «Томь», но в том сезоне команда заняла 15-е место и потеряла место в Российской футбольной
После 24 туров чемпионата России «СКА-Хабаровск» располагается на последнем месте в турнирной таблице с 13 очками.