Сергей Передня возглавил клуб РФПЛ «СКА-Хабаровск»

Источник: РИА "Новости"

Соглашение между клубом и специалистом рассчитано на один год. В среду Передня прилетит в Хабаровск для подписания контракта и приступит к работе с командой. Помощниками нового главного тренера станут Александр Ушахин и Юрий Шпирюк.

«Учитывая серьезный опыт работы Сергея Передни на тренерском посту, его знания специфики Дальнего Востока, а также совместную работу со многими футболистами нынешнего состава армейцев, руководство клуба рассчитывает, что новый наставник сможет решить поставленные перед ним задачи», — сказано в сообщении клуба.

На посту главного тренера Передня сменил Рината Билялетдинова, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон 31 марта. Под руководством Билялетдинова клуб провел четыре матча в чемпионате страны, три из которых завершились поражением и один — ничьей.

Ранее Передня работал тренером в нижегородской «Волге» и главным тренером в дзержинском «Химике». В сентябре 2011 года он возглавил томскую «Томь», но в том сезоне команда заняла 15-е место и потеряла место в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), вылетев в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В следующем сезоне «Томь» заняла второе место в ФНЛ и вышла в РФПЛ, но Передня покинул команду в связи с окончанием контракта. С октября 2013 года по июнь 2015-го россиянин работал в «Тамбове», а с ноября 2015-го по ноябрь 2016-го — во владивостокском клубе «Луч-Энергия».