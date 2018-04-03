«На таких будет строиться клуб». Что известно о новом тренере «Краснодара»

Источник: Спорт-Экспресс

ПОДАЮЩИЙ НАДЕЖДЫ

34-летний Мусаев стал известен широкой публике два месяца назад, когда на краснодарском стадионе на матче 1/16 финала Юношейской лиги УЕФА между «молодежками» «Краснодара» и «Реала» собралось 33 тысячи зрителей. Молодежная команда «быков», возглавляемая Мусаевым, уступила в серии пенальти.

Вот, что сказал Галицкий о новом тренере краснодарской основы в эфире программы «8+16»:

— Мурад уже 12 лет тренирует, из них семь лет — в системе «Краснодара». Мы должны доверять российским тренерам, когда чувствуем, что они подошли. Я с ним довольно долго общался. Общался и с другими тренерами академии о нем. У него были хорошие матчи с 1999-м годом, например, против молодежки «Реала».

Мусаев работает в академии «Краснодара» с 2011 года. Вел игроков 1999 года рождения. В 2016-м был назначен тренером молодежной команды клуба. В сезоне-2016/17 краснодарцы финишировали четвертыми в молодежном первенстве России, а сейчас — лидируют, после 24 туров опережая идущий вторым ЦСКА на три очка и забив 65 мячей. С игроками 1999 года Мусаев провел хорошую работу — вратарь Матвей Сафонов, полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, нападающий Иван Игнатьев имеют опыт выступления за основной состав.

Также Мусаев успел поработать с юношеской сборной России (футболисты 1999 года рождения). Под его руководством команда, не имевшая постоянного тренера, в 2016 году провела три матча на турнире во Франции, сыграв вничью с местной сборной (2:2), победив румын (3:1) и уругвайцев (3:1) и в итоге заняв второе место.

— Мы потеряли национальную идентификацию, — отметил он. — Ужасно, когда призывают, чтобы Смолов уезжал в Германию, а мы ходили смотреть на легионеров, а не на своих.

Владелец клуба подчеркнул, что зарубежные тренеры «Краснодару» не нужны.

— Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наемники. На таких ребятах, как Мурад, будет строиться клуб. Сергей Галицкий

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ

При этом формально главным тренером «Краснодара» будет Олег Фоменко, поскольку, в отличие от Мусаева, имеет необходимую лицензию Pro. О нем известно больше.

Фоменко родился в Грозном в 1972 году. Профессиональную карьеру начал в 1991-м в «Вайнахе» из Шали. А затем сменил 12 клубов, при этом не сыграв ни одного матча в высшем дивизионе. Расцвет карьеры — выступления за «Амкар» (1997 — 2002 годы), за который провел не менее 170 матчей. В 2000-м Фоменко даже был признан лучшим футболистом Пермского края. Высшее достижение — полуфинал Кубка России-2002, где пермяки уступили ЦСКА. А вот выхода команды в РФПЛ Фоменко так и не дождался («Амкар» дебютировал в премьер-лиге в 2005 году). Хотя в клубе Олега все еще помнят — «Амкар» одним из первых поздравил его с новой должностью в «Краснодаре».

В 2007-м Фоменко перешел на любительский уровень и играл в первенстве Краснодарского края. В 2010-м оказался в «Краснодаре», который готовился начать свой второй сезон в первом дивизионе. Поначалу Фоменко даже попадал в состав на товарищеские матчи во время сборов «быков». Но на сезон его не заявили — в «Краснодаре» его видели тренером. Фоменко был помощником сначала Сергея Ташуева, потом Славолюба Муслина, затем Олега Кононова, следом — Игоря Шалимова. Многие болельщики «Краснодара» убеждены, что Фоменко — друг Галицкого, потому и находится в тренерском штабе так долго. В команде он, сам в прошлом защитник, отвечает за действия игроков обороны.

В 2014-м Фоменко получил тренерскую лицензию А, а в 2015-м — Pro, благодаря чему и станет номинальным главным тренером «Краснодаром» после отставки Шалимова.

Фоменко уже приходилось руководить командой. Так, в 2013 году, когда «Краснодар» проиграл в Москве «Локомотиву» со счетом 1:3, он заменял Муслина, отправившегося на срочное медицинское обследование. Вскоре сербский тренер покинул клуб, и Фоменко на два дня стал и.о. главного тренера. В чемпионате был перерыв, и «Краснодар» провел спарринг со своей «молодежкой». Во время игры Фоменко забрался на трибуну, подсел к некому мужчине (это был не Галицкий) и долго с ним разговаривал. Мужчина сидел с листочками, что-то показывал на них Фоменко, который внимательно слушал. Личность незнакомца выяснилась на следующий день, когда «Краснодар» объявил имя нового главного тренера — им оказался Олег Кононов.