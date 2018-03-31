Оланаре: ЦСКА — это моя команда

Источник: РИА "Новости"

31 марта Аарон Оланаре заставил Вадима Евсеева кричать так же, как почти 15 лет назад в Кардиффе. Тогда нынешний тренер «Амкара» отомстил Райану Гиггзу за удар локтем, сейчас всем хейтерам за слова о «продаже» матча «Локомотиву». Его главным оружием стал отчисленный из ЦСКА нигериец, который пока бесплатно помогает Перми.

«Если бы “Амкар” продал игру, мы бы выиграли?»

— Чувствую себя прекрасно, — бодро отвечает Аарон на вопрос об ощущениях после победы над лидером чемпионата. — Первый гол за «Амкар», дубль, три очка на выезде — просто невероятные эмоции. Счастлив, что всего этого хватило для такой важной победы.

— Её могло и не быть, не выкупи президент «Локомотива» Илья Геркус у «Амкара» возможность сыграть в Москве.

— Кто знает, что было бы, сыграй мы в Перми.

— Задевали разговоры, что «Амкар» продал матч?

— А кто так говорил?

— Болельщики разных команд, включая пермскую легенду Алексея Попова.

— Ничего не слышал об этом, и мне всё равно. Послушайте, если бы «Амкар», как вы говорите, продал игру — разве мы выиграли бы?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BaGX8ZGFFZc/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaGX8ZGFFZc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/officialaaronsamuel/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Aaron Samuel</a> (@officialaaronsamuel) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-11T07:37:09+00:00">11 Окт 2017 в 12:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вряд ли.

— Ну вот видите. Мы ехали в Москву побеждать. Каждый — боссы, тренерский штаб, персонал, игроки — выложился по максимуму, чтобы добыть результат. В итоге приехали и обыграли «Локомотив» на его же поле. По-моему, это супер.



— Неужели не удивились, когда узнали о переносе?

— Конечно удивился. Это выглядит странно — играть домашнюю игру на поле соперника. С другой стороны, там ведь хорошее поле, да и погода получше. Думаю, в результате это было неплохое решение.



— В Перми играть было нельзя?

— Не знаю. Но могу точно сказать, что здорово было сыграть на натуральном газоне. Это в любом случае лучше, чем на нашей синтетике.



— Особенно для вас?

— Для меня уж точно.

«Не чувствую такого давления, как в ЦСКА»

— Вы без особых эмоций отпраздновали оба гола. Всё ещё помните ту вашу травму в матче за ЦСКА против «Зенита»?

— Да-да-да. Понимаю: люди думают, что я получил травму из-за сальто. Поэтому не стал повторять это.

— И всё-таки выглядели вы уж слишком спокойным.

— Не чувствую такого давления, как в ЦСКА. Сейчас я в полном порядке. Партнёры, тренер, болельщики — все принимают меня. Всё развивается очень хорошо, нет никакого стресса. Команда помогает мне забивать. Такое отношение делает меня отважнее, смелее. Благодаря этому я расслаблен и могу показывать класс.



— Но в первых двух матчах вы не забивали.

— Когда играли с «Зенитом», у меня было несколько шансов. Был близок к тому, чтобы забить, но это была очень сложная игра. Всегда нужно учитывать давление со стороны соперника. К тому же мы сами больше оборонялись, чем атаковали. В Питере важнее было взять очко, чем рисковать ради победы и, как вариант, проиграть.

— Эти два гола — возможность доказать, что в ЦСКА ошибались?

— Дело не в этом. В конце сезона я должен вернуться в ЦСКА. А пока я просто делаю всё, что могу, здесь, в «Амкаре».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BQzw5egF0MU/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:41.62037037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BQzw5egF0MU/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Aaron Samuel (@officialaaronsamuel)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-22T09:27:06+00:00">22 Фев 2017 в 1:27 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Скучаете по Москве?

— Конечно, ЦСКА — это моя команда.



— Как вам Пермь?

— При знакомстве город показался мне немного странным. В первую очередь из-за погоды. Пришлось принять это. Знал, что в Перми суровый климат и там холоднее, чем в Москве. Об этом рассказывал Фегор Огуде, с которым мы играли в «Волеренге». Он очень помог мне адаптироваться.



— Хоть в чём-то Пермь лучше Москвы?

— Москва — большой город, Пермь — небольшой. Трудно найти, в чём Пермь лучше Москвы. Но, может, в этом и есть преимущество? Здесь можно сконцентрироваться на работе.

«Все говорят, что я забил, как Ибрагимович»

— Было предчувствие, что сумеете отличиться в Москве?

— Уже забивал «Локомотиву» на его поле два года назад. Для меня это не впервой. Чувствовал, что забью и теперь.



— На днях Ибрагимович сделал дубль, а один из голов забил сумасшедшим ударом с 35 метров. Никто не говорил вам, что вы забили «Локомотиву», как суперзвезда?

— Все говорят, что я забил, как Ибрагимович. Я и отпраздновал гол в стиле Златана (разводя руки в стороны). Все хотят быть похожим на него. Поэтому, наверное, это происходит автоматически.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BaOPDJ0FI5T/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaOPDJ0FI5T/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Happy birthday brother, wish you the very best in life @ahmedmusa718</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/officialaaronsamuel/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Aaron Samuel</a> (@officialaaronsamuel) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-14T08:53:22+00:00">14 Окт 2017 в 1:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Раньше забивали пяткой?

— Когда играл в Норвегии, забил в похожем стиле. Только не пяткой, а икрой.



— Вы были лучшим на поле. Удивились, что вас заменили?

— Это решение тренера. Он хотел, чтобы я немного отдохнул. После того как мы повели в счёте, нужно было сыграть в более оборонительный футбол.