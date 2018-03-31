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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Оланаре: ЦСКА — это моя команда

Оланаре сорвал стоп-кран московского поезда пяткой. О переносе матча, сравнении со Златаном и суровой Перми он рассказал «Чемпионату».

Источник: РИА "Новости"

31 марта Аарон Оланаре заставил Вадима Евсеева кричать так же, как почти 15 лет назад в Кардиффе. Тогда нынешний тренер «Амкара» отомстил Райану Гиггзу за удар локтем, сейчас всем хейтерам за слова о «продаже» матча «Локомотиву». Его главным оружием стал отчисленный из ЦСКА нигериец, который пока бесплатно помогает Перми.

«Если бы “Амкар” продал игру, мы бы выиграли?»

— Чувствую себя прекрасно, — бодро отвечает Аарон на вопрос об ощущениях после победы над лидером чемпионата. — Первый гол за «Амкар», дубль, три очка на выезде — просто невероятные эмоции. Счастлив, что всего этого хватило для такой важной победы.

— Её могло и не быть, не выкупи президент «Локомотива» Илья Геркус у «Амкара» возможность сыграть в Москве.
— Кто знает, что было бы, сыграй мы в Перми.

— Задевали разговоры, что «Амкар» продал матч?
— А кто так говорил?

— Болельщики разных команд, включая пермскую легенду Алексея Попова.
— Ничего не слышал об этом, и мне всё равно. Послушайте, если бы «Амкар», как вы говорите, продал игру — разве мы выиграли бы?

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— Вряд ли.
— Ну вот видите. Мы ехали в Москву побеждать. Каждый — боссы, тренерский штаб, персонал, игроки — выложился по максимуму, чтобы добыть результат. В итоге приехали и обыграли «Локомотив» на его же поле. По-моему, это супер.

 — Неужели не удивились, когда узнали о переносе?
— Конечно удивился. Это выглядит странно — играть домашнюю игру на поле соперника. С другой стороны, там ведь хорошее поле, да и погода получше. Думаю, в результате это было неплохое решение.

 — В Перми играть было нельзя?
— Не знаю. Но могу точно сказать, что здорово было сыграть на натуральном газоне. Это в любом случае лучше, чем на нашей синтетике.

 — Особенно для вас?
— Для меня уж точно.

«Не чувствую такого давления, как в ЦСКА»

— Вы без особых эмоций отпраздновали оба гола. Всё ещё помните ту вашу травму в матче за ЦСКА против «Зенита»?
Да-да-да. Понимаю: люди думают, что я получил травму из-за сальто. Поэтому не стал повторять это.

— И всё-таки выглядели вы уж слишком спокойным.
— Не чувствую такого давления, как в ЦСКА. Сейчас я в полном порядке. Партнёры, тренер, болельщики — все принимают меня. Всё развивается очень хорошо, нет никакого стресса. Команда помогает мне забивать. Такое отношение делает меня отважнее, смелее. Благодаря этому я расслаблен и могу показывать класс.

 — Но в первых двух матчах вы не забивали.
— Когда играли с «Зенитом», у меня было несколько шансов. Был близок к тому, чтобы забить, но это была очень сложная игра. Всегда нужно учитывать давление со стороны соперника. К тому же мы сами больше оборонялись, чем атаковали. В Питере важнее было взять очко, чем рисковать ради победы и, как вариант, проиграть.

— Эти два гола — возможность доказать, что в ЦСКА ошибались?
— Дело не в этом. В конце сезона я должен вернуться в ЦСКА. А пока я просто делаю всё, что могу, здесь, в «Амкаре».

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— Скучаете по Москве?
— Конечно, ЦСКА — это моя команда.

 — Как вам Пермь?
— При знакомстве город показался мне немного странным. В первую очередь из-за погоды. Пришлось принять это. Знал, что в Перми суровый климат и там холоднее, чем в Москве. Об этом рассказывал Фегор Огуде, с которым мы играли в «Волеренге». Он очень помог мне адаптироваться.

 — Хоть в чём-то Пермь лучше Москвы?
— Москва — большой город, Пермь — небольшой. Трудно найти, в чём Пермь лучше Москвы. Но, может, в этом и есть преимущество? Здесь можно сконцентрироваться на работе.

«Все говорят, что я забил, как Ибрагимович»

— Было предчувствие, что сумеете отличиться в Москве?
— Уже забивал «Локомотиву» на его поле два года назад. Для меня это не впервой. Чувствовал, что забью и теперь.

 — На днях Ибрагимович сделал дубль, а один из голов забил сумасшедшим ударом с 35 метров. Никто не говорил вам, что вы забили «Локомотиву», как суперзвезда?
— Все говорят, что я забил, как Ибрагимович. Я и отпраздновал гол в стиле Златана (разводя руки в стороны). Все хотят быть похожим на него. Поэтому, наверное, это происходит автоматически.

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— Раньше забивали пяткой?
— Когда играл в Норвегии, забил в похожем стиле. Только не пяткой, а икрой.

 — Вы были лучшим на поле. Удивились, что вас заменили?
— Это решение тренера. Он хотел, чтобы я немного отдохнул. После того как мы повели в счёте, нужно было сыграть в более оборонительный футбол.

— Евсеев что-то говорил вам после матча?
— Он был счастлив и просто сказал, что я провёл хорошую игру.

 — Несмотря на поражение, «Локомотив» остался лидером. Эта команда выглядит номером один в РФПЛ?
— Да, у них замечательные нападающие и полузащитники. «Локо» вполне может выиграть чемпионат.

 — Кто из состава «железнодорожников» способен заиграть в Европе?
— Фернандеш очень хорош. Он показывает отличную игру в этом сезоне. Думаю, он способен заиграть в большой команде.

 — Фернандешем интересуется «Интер», а вам, чтобы перейти в «Амкар», пришлось пройти унизительную для большого игрока процедуру просмотра. Вас это не задело?
— Нет, я же уходил в аренду. Тем более «Амкар» неплохая команда. Ничего страшного в просмотре я не видел. Это не маленький клуб.

 — Сколько вам нужно забить, чтобы «Амкар» остался в Премьер-Лиге?
— Не ставлю себе конкретных целей. Просто хочу сделать всё, чтобы «Амкар» не вылетел. Считаю, это реально.

Амкар 2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив М
31.03.2018, 14:00 Зрители: 8837 основной раунд: 24-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев Юрий Семин
Голы
48′ Аарон Самуэль Оланаре 80
59′ Аарон Самуэль Оланаре (П. Занев, А. Рязанцев) 80
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 16′
Составы
Артур Нигматуллин 1
36′ Александр Милькович 2
Петар Занев (к) 3
Фегор Огуде 8
Брайн Оладапо Идову 19
Александр Рязанцев 91
Павел Комолов 20
Михаил Гащенков 17
45′ Михаил Сиваков 18
Секу Конде 6
78′ Януш Гол 5
Саид Эззатоллахи 66
65′ Аарон Самуэль Оланаре 80
Дарко Бодул 9
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов (к) 52′ 90+1′
59 Алексей Миранчук
8 Джефферсон Фарфан
60 Антон Миранчук 45′
18 Александр Коломейцев
9 Арикленес да Силва Ари 73′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 3
8 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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