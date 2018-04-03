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01:53 (мск), источник: Р-Спорт

Дзюба: Манчини наговорили, что я расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив в «Зените»

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Футболист тульского «Арсенала» Артем Дзюба считает, что главному тренеру петербургского «Зенита» Роберто Манчини наговорили, что он плохо влияет на Александра Кокорина и разлагает коллектив, что в итоге повлияло на его уход из клуба.

Источник: РИА "Новости"

Форвард в зимнее трансферное окно перешел из «Зенита» в «Арсенал» на правах аренды.

«Допустил ошибку, нужно было уходить перед сезоном, после первого сбора дали понять, что он (Манчини) не особо хотел меня видеть. Мы с ним поговорили. Он сказал, что я его устраиваю. Но видно было, что кто-то ему что-то наговорил. Что у меня проблемы с коленом нереальные, и они хотели, чтобы я не тренировался и индивидуально занимался. Что расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив. Вот три причины», — заявил Дзюба в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«В конце руководство новое (“Зенита”) вело себя некрасиво, пытались всячески придумать мне травму, они дали понять, что для них приемлемо, если мы с Олегом Шатовым останемся в “Зените-2” и будем просто получать деньги и находиться в команде», — сказал Дзюба.

«Зенит» зимой отдал Шатова в аренду в «Краснодар».

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