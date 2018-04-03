Дзюба: Манчини наговорили, что я расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив в «Зените»

«Допустил ошибку, нужно было уходить перед сезоном, после первого сбора дали понять, что он (Манчини) не особо хотел меня видеть. Мы с ним поговорили. Он сказал, что я его устраиваю. Но видно было, что кто-то ему что-то наговорил. Что у меня проблемы с коленом нереальные, и они хотели, чтобы я не тренировался и индивидуально занимался. Что расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив. Вот три причины», — заявил Дзюба в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».