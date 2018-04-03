Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ МИД Канады на высылку дипломатов из России
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
15-летний сын Яны Рудковской рассказал, как его наказывает мать
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.04
Хетафе0
Бетис1
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Сампдория
Футбол. Еврокубки
21:45
Севилья
Бавария
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Реал
Все события
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин
«Ювентус» сыграет с «Реалом» в матче футбольной Лиги чемпионов
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Нежная фотосессия пожилой модели покорила пользователей Сети
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
12Россия проиграла Франции
7Первый матч на «Екатеринбург-Арене» завершился вничью
01:04 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Передня возглавит «СКА-Хабаровск»

Новым главным тренером «СКА-Хабаровска» станет Сергей Передня, сообщает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, о назначении 45-летнего специалиста клуб объявит во вторник.

Читайте также
«СКА-Хабаровск» планирует объявить имя нового главного тренера до 7 апреля

«Да, я встречался с руководством клуба, но пока без комментариев», — заявил Передня, который ранее тренировал «Луч-Энергию», «Тамбов» и «Томь».

На этом посту Сергей Александрович сменит Рината Билялетдинова, контракт с которым был расторгнут по согласию сторон 31 марта.

Напомним, после 24 туров РФПЛ «СКА-Хабаровск» с 13-ю очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В чемпионате России хабаровчане не могут одержать победу с сентября прошлого года, когда был обыгран «Ростов» (2:1).

СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучшие российские фигуристки последних четырех лет (и куда они подевались)
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин
«Ювентус» сыграет с «Реалом» в матче футбольной Лиги чемпионов
Икер Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере
Назван исполняющий обязанности главного тренера ФК «Краснодар»
Если «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи — станет чемпионом
«Дзюба или Заболотный? Без сомнений: я». Блиц от «Гадкого Дзюбы»
«Рубин» просит ФИФА взыскать с Сонга 40 миллионов евро
Спорт-Экспресс
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь