Сергей Передня возглавит «СКА-Хабаровск»

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, о назначении 45-летнего специалиста клуб объявит во вторник.

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«Да, я встречался с руководством клуба, но пока без комментариев», — заявил Передня, который ранее тренировал «Луч-Энергию», «Тамбов» и «Томь».

На этом посту Сергей Александрович сменит Рината Билялетдинова, контракт с которым был расторгнут по согласию сторон 31 марта.