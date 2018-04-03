Если «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи — станет чемпионом. Прогноз «СЭ»
Анализ календаря.
Анализ календаря.
Корреспондент «СЭ» анализирует календарь претендентов на чемпионство в концовке сезона и дает прогноз, как завершится золотая конка.
Мы разделили все матчи на три категории: зеленая (низкая вероятность потери очков), желтая (средняя вероятность потери очков) и красная (высокая вероятность потери очков), исходя из коэффициента сложности игр.
Коэффициент сложности, в свою очередь, рассчитывается при помощи турнирных показателей команд-соперников: набранные ими очки (дома или в гостях) делились на соответствующее количество встреч. Как пример: «Краснодар» набрал дома 18 очков в 12 играх. 18 делим на 12 — и получаем коэффициент сложности 1,5 для гостевых встреч против «быков».
«ЛОКОМОТИВ»: МОЖНО ЕЩЕ ДВА РАЗА ОСТУПИТЬСЯ
СВОИ МАТЧИ
23-й тур. «Ахмат» (д). Коэффициент сложности — 0,8.
27-й тур. «Уфа» (д). Коэффициент сложности — 0,9.
Прогнозируемое количество очков: 6.
МАТЧИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ
25-й тур, «Ростов» (д). Коэффициент сложности — 1,1. Прогнозируемое количество очков: 3.
МАТЧИ ВЫСОКОГО РИСКА
26-й тур. «Динамо» (г). Коэффициент сложности — 1,6.
28-й тур. «Краснодар» (г). Коэффициент сложности — 1,5.
29-й тур. «Зенит» (д). Коэффициент сложности — 1,7.
30-й тур. «Арсенал» (г). Коэффициент сложности — 1,6.
Прогнозируемое количество очков: 6.
Суммарный коэффициент сложности: 9,2.
Прогнозируемое количество набранных очков: 15 из 21.
Несмотря на сенсационное поражение от «Амкара», «Локомотив»
Более серьезные потери могут уже обернуться последствиями. Раскладываем по категориям сложности календарь и видим: в четырех ближайших турах, против «Ростова», «Динамо», «Ахмата» и «Уфы» нужно настраивать себя на максимальное количество очков, потому что затем
Мы прогнозируем, что минимум шесть очков в этой финишной мясорубке «Локомотив» потеряет. Шанс у конкурентов, скорее всего, появится — но только при их идеальных выступлениях.
«СПАРТАК»: ЗОЛОТО ВЕРОЯТНО, НО ТРЕБУЕТСЯ ПОДВИГ
СВОИ МАТЧИ
27-й тур. «Ахмат» (д). Коэффициент сложности — 0,8.
30-й тур. «Динамо» (д). Коэффициент сложности — 0,6.
Прогнозируемое количество очков: 6.
МАТЧИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ
25-й тур. «Анжи» (г). Коэффициент сложности — 1,4.
26-й тур. «Урал» (г). Коэффициент сложности — 1,3.
28-й тур. «Амкар» (г). Коэффициент сложности — 1.
29-й тур. «Ростов» (д). Коэффициент сложности — 1,1.
Прогнозируемое количество очков: 10.
МАТЧИ ВЫСОКОГО РИСКА
Таких нет.
Суммарный коэффициент сложности — 6,2.
Суммарное прогнозируемое количество очков: 16.
Именно
Понятно, что в случае со «Спартаком» доброжелательный календарь ничего не значит — мы прекрасно видели, как
Думаем, в оставшихся шести встречах не будет провала.
Если оступится хотя бы раз (при трех гостевых встречах с мотивированным «Анжи», «Уралом», который будет официально открывать стадион, и «Амкаром», бьющимся за выживание, это вероятно), то будет серебро.
ЦСКА: САМЫЙ СУРОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
СВОИ МАТЧИ
25-й тур. «Динамо» (д). Коэффициент сложности — 0,6.
30-й тур — «Анжи» (д). Коэффициент сложности — 0,6.
Прогнозируемое количество очков: 6.
МАТЧИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ
23-й тур. «Амкар» (д). Коэффициент сложности — 1,2.
29-й тур. «Арсенал» (д). Коэффициент сложности — 1,1.
Прогнозируемое количество очков: 6.
МАТЧИ ВЫСОКОГО РИСКА
26-й тур. «Уфа» (г). Коэффициент сложности — 1,9.
27-й тур. «Краснодар» (д). Коэффициент сложности — 1,9.
28-й тур. «Зенит» (г). Коэффициент сложности — 2,0.
Прогнозируемое количество очков: 5.
Суммарный коэффициент сложности — 9,3.
Суммарное прогнозируемое количество очков: 17.
ЦСКА тоже мечтает о чемпионстве и идет вровень со «Спартаком» по потерянным очкам, но на сегодняшний день прорыв армейцев на самый верх таблицы — событие маловероятное.
Вот несколько факторов.
Выезд в Башкирию, кстати, ждет команду Гончаренко сразу после ответной игры с лондонским «Арсеналом». Именно тогда, наверное, и станет ясно — будут ли армейцы претендовать хотя бы на прямое попадание в Лигу чемпионов со второго места.
«ЗЕНИТ»: ТРИ МАТЧА С КОНКУРЕНТАМИ
СВОИ МАТЧИ
26-й тур. «Анжи» (д). Коэффициент сложности — 0,6.
23-й тур. «Динамо» (д). Коэффициент сложности — 0,6.
30-й тур. «СКА-Хабаровск» (д). Коэффициент сложности — 0,3.
Прогнозируемое количество очков: 9.
МАТЧИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ
Матчей нет.
МАТЧИ ВЫСОКОГО РИСКА
25-й тур. «Краснодар» (д). Коэффициент сложности — 1,9.
27-й тур. «Арсенал» (г). Коэффициент сложности — 1,6.
28-й тур. ЦСКА (д). Коэффициент сложности — 2,1.
29-й тур. «Локомотив» (г). Коэффициент сложности — 2,1.
Прогнозируемое количество очков: 8.
Суммарный коэффициент сложности — 9,2.
Суммарное прогнозируемое количество очков: 17.
У «Зенита» лишь на два очка меньше, чем у ЦСКА, и вроде бы есть основания верить в светлое будущее. Пять оставшихся матчей из семи — домашние. Другое дело, что в футбол команда пока играть на высоком уровне не начала, а в Уфе три очка были добыты вопреки всему. Делать на их основе выводы о выздоровлении как минимум преждевременно.
С одной стороны, это здорово — при условии побед над всеми команда точно попадет в первую тройку, что позволит принять участие в Лиге чемпионов на будущий сезон. С другой, чем сегодняшний «Зенит» сильнее ЦСКА или «Локомотива»?
Есть подозрение, что запрыгнуть своими силами в главный европейский турнир команде Роберто Манчини будет сложно.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ПРОГНОЗ «СЭ»
1. «Локомотив» — 64.
2. «Спартак» — 63.
3. ЦСКА — 61.
4. «Зенит» — 59.
МИХАИЛ ГОНЧАРОВ