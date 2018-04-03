Если «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи — станет чемпионом. Прогноз «СЭ»

Источник: Спорт-Экспресс

Корреспондент «СЭ» анализирует календарь претендентов на чемпионство в концовке сезона и дает прогноз, как завершится золотая конка.

Мы разделили все матчи на три категории: зеленая (низкая вероятность потери очков), желтая (средняя вероятность потери очков) и красная (высокая вероятность потери очков), исходя из коэффициента сложности игр.

Коэффициент сложности, в свою очередь, рассчитывается при помощи турнирных показателей команд-соперников: набранные ими очки (дома или в гостях) делились на соответствующее количество встреч. Как пример: «Краснодар» набрал дома 18 очков в 12 играх. 18 делим на 12 — и получаем коэффициент сложности 1,5 для гостевых встреч против «быков».

«ЛОКОМОТИВ»: МОЖНО ЕЩЕ ДВА РАЗА ОСТУПИТЬСЯ

СВОИ МАТЧИ

23-й тур. «Ахмат» (д). Коэффициент сложности — 0,8.

27-й тур. «Уфа» (д). Коэффициент сложности — 0,9.

Прогнозируемое количество очков: 6.

МАТЧИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

25-й тур, «Ростов» (д). Коэффициент сложности — 1,1. Прогнозируемое количество очков: 3.

МАТЧИ ВЫСОКОГО РИСКА

26-й тур. «Динамо» (г). Коэффициент сложности — 1,6.

28-й тур. «Краснодар» (г). Коэффициент сложности — 1,5.

29-й тур. «Зенит» (д). Коэффициент сложности — 1,7.

30-й тур. «Арсенал» (г). Коэффициент сложности — 1,6.

Прогнозируемое количество очков: 6.

Суммарный коэффициент сложности: 9,2.

Прогнозируемое количество набранных очков: 15 из 21.

Несмотря на сенсационное поражение от «Амкара», «Локомотив» по-прежнему имеет солидный отрыв от ближайших преследователей. Если считать по потерянным очкам, это — пять от «Спартака» и ЦСКА. Важный нюанс заключается в том, что эти самые пять очков команда Юрия Семина имеет право терять, поскольку при равенстве баллов в таблице она будет выше конкурентов по приоритетному дополнительному показателю — личным встречам. «Локомотив» обыграл «Спартак» (4:3 в гостях, 0:0 дома), ЦСКА (3:1 в гостях, 2:2 дома) и с высокой долей вероятности не позволит обойти себя «Зениту» после победы в первом круге со счетом 3:0 в Санкт-Петербурге.

Как минимум одно поражение и одна ничья в семи оставшихся матчах допустимы для «Локомотива».

Более серьезные потери могут уже обернуться последствиями. Раскладываем по категориям сложности календарь и видим: в четырех ближайших турах, против «Ростова», «Динамо», «Ахмата» и «Уфы» нужно настраивать себя на максимальное количество очков, потому что затем красно-зеленых ждет убийственная концовка в виде сражения с «Краснодаром», «Зенитом» и, вполне возможно, мотивированным «Арсеналом» в Туле с Артемом Дзюбой во главе.

Мы прогнозируем, что минимум шесть очков в этой финишной мясорубке «Локомотив» потеряет. Шанс у конкурентов, скорее всего, появится — но только при их идеальных выступлениях.

«СПАРТАК»: ЗОЛОТО ВЕРОЯТНО, НО ТРЕБУЕТСЯ ПОДВИГ

СВОИ МАТЧИ

27-й тур. «Ахмат» (д). Коэффициент сложности — 0,8.

30-й тур. «Динамо» (д). Коэффициент сложности — 0,6.

Прогнозируемое количество очков: 6.

МАТЧИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

25-й тур. «Анжи» (г). Коэффициент сложности — 1,4.

26-й тур. «Урал» (г). Коэффициент сложности — 1,3.

28-й тур. «Амкар» (г). Коэффициент сложности — 1.

29-й тур. «Ростов» (д). Коэффициент сложности — 1,1.

Прогнозируемое количество очков: 10.

МАТЧИ ВЫСОКОГО РИСКА

Таких нет.

Суммарный коэффициент сложности — 6,2.

Суммарное прогнозируемое количество очков: 16.

Именно красно-белых стоит считать главным конкурентом «Локомотива», за них говорит и глубина состава, и самый легкий календарь, в котором, кстати, на один матч меньше, чем у остальных претендентов на золото. Лишь один из соперников, с которыми «Спартаку» предстоит встретиться, на сегодняшний день располагается в верхней половине таблице — «Урал», идущий восьмым.

Понятно, что в случае со «Спартаком» доброжелательный календарь ничего не значит — мы прекрасно видели, как красно-белые мучились в субботу в игре против «Тосно». А в первом круге кучу очков спартаковцы растеряли именно против середняков и аутсайдеров. Но нельзя не учитывать форму команды Массимо Карреры — в последних девяти матчах она восемь раз победила и однажды (против «Локо») сыграла вничью.

Думаем, в оставшихся шести встречах не будет провала.

Если «Спартак» наберет максимальное количество баллов, то, скорее всего, станет чемпионом.

Если оступится хотя бы раз (при трех гостевых встречах с мотивированным «Анжи», «Уралом», который будет официально открывать стадион, и «Амкаром», бьющимся за выживание, это вероятно), то будет серебро.

ЦСКА: САМЫЙ СУРОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СВОИ МАТЧИ

25-й тур. «Динамо» (д). Коэффициент сложности — 0,6.

30-й тур — «Анжи» (д). Коэффициент сложности — 0,6.

Прогнозируемое количество очков: 6.

МАТЧИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

23-й тур. «Амкар» (д). Коэффициент сложности — 1,2.

29-й тур. «Арсенал» (д). Коэффициент сложности — 1,1.

Прогнозируемое количество очков: 6.

МАТЧИ ВЫСОКОГО РИСКА

26-й тур. «Уфа» (г). Коэффициент сложности — 1,9.

27-й тур. «Краснодар» (д). Коэффициент сложности — 1,9.

28-й тур. «Зенит» (г). Коэффициент сложности — 2,0.

Прогнозируемое количество очков: 5.

Суммарный коэффициент сложности — 9,3.

Суммарное прогнозируемое количество очков: 17.

ЦСКА тоже мечтает о чемпионстве и идет вровень со «Спартаком» по потерянным очкам, но на сегодняшний день прорыв армейцев на самый верх таблицы — событие маловероятное.

Вот несколько факторов.

Во-первых сложность оставшихся соперников у команды Виктора Гончаренко выше чем у остальных.

Во-вторых, помимо семи игр в чемпионате, есть еще как минимум две в Лиге Европы — против лондонского «Арсенала». Апрель у красно-синих с их скромными кадровыми ресурсами — жесточайший!

В-третьих, даже если ЦСКА продемонстрирует чемпионский характер и умение справляться с любыми трудностями, не сломается под тяжестью календаря и наберет достойное количество очков, этого все равно будет мало. По дополнительным показателям красно-синие уступают не только «Локомотиву», но и «Спартаку» (2:1, 0:3), поэтому нужно набирать больше очков.

Четыре матча у ЦСКА относительно проходные. А еще в трех — с «Уфой», «Краснодаром» и «Зенитом» — придется здорово попотеть.

Выезд в Башкирию, кстати, ждет команду Гончаренко сразу после ответной игры с лондонским «Арсеналом». Именно тогда, наверное, и станет ясно — будут ли армейцы претендовать хотя бы на прямое попадание в Лигу чемпионов со второго места.

«ЗЕНИТ»: ТРИ МАТЧА С КОНКУРЕНТАМИ

СВОИ МАТЧИ

26-й тур. «Анжи» (д). Коэффициент сложности — 0,6.

23-й тур. «Динамо» (д). Коэффициент сложности — 0,6.

30-й тур. «СКА-Хабаровск» (д). Коэффициент сложности — 0,3.

Прогнозируемое количество очков: 9.

МАТЧИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

Матчей нет.

МАТЧИ ВЫСОКОГО РИСКА

25-й тур. «Краснодар» (д). Коэффициент сложности — 1,9.

27-й тур. «Арсенал» (г). Коэффициент сложности — 1,6.

28-й тур. ЦСКА (д). Коэффициент сложности — 2,1.

29-й тур. «Локомотив» (г). Коэффициент сложности — 2,1.

Прогнозируемое количество очков: 8.

Суммарный коэффициент сложности — 9,2.

Суммарное прогнозируемое количество очков: 17.

У «Зенита» лишь на два очка меньше, чем у ЦСКА, и вроде бы есть основания верить в светлое будущее. Пять оставшихся матчей из семи — домашние. Другое дело, что в футбол команда пока играть на высоком уровне не начала, а в Уфе три очка были добыты вопреки всему. Делать на их основе выводы о выздоровлении как минимум преждевременно.

Три игры на финише у сине-бело-голубых — с прямыми конкурентами из первой пятерки.

С одной стороны, это здорово — при условии побед над всеми команда точно попадет в первую тройку, что позволит принять участие в Лиге чемпионов на будущий сезон. С другой, чем сегодняшний «Зенит» сильнее ЦСКА или «Локомотива»?

Есть подозрение, что запрыгнуть своими силами в главный европейский турнир команде Роберто Манчини будет сложно.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ПРОГНОЗ «СЭ»

1. «Локомотив» — 64.

2. «Спартак» — 63.

3. ЦСКА — 61.

4. «Зенит» — 59.