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02:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба: Если никто не будет препятствовать, то заплачу из своего кармана, чтобы сыграть с «Зенитом»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

— Вы действительно рассматриваете такой вариант, что заплатите 120 тысяч за игру с «Зенитом».

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— Если честно, то да. Я понимаю, что, сделав это, то окончательно в ноль уйду. Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но все равно я согласен, не лукавлю. Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну (смеется).

Напомним, что зимой 29-летний нападающий перешел в команду Миодрага Божовича на условиях аренды, при этом договор предусматривает возможность участия футболиста во встрече с сине-бело-голубыми, однако в таком случае сам игрок или «канониры» должны будут заплатить штраф в 120 тысяч евро. В составе туляков Дзюба провел четыре матча в чемпионате России, забив 4 мяча и сделав 2 голевые передачи. В первой части сезона, выступая за «Зенит», он в 15 играх забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.

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