Артем Дзюба: Если никто не будет препятствовать, то заплачу из своего кармана, чтобы сыграть с «Зенитом»

— Если честно, то да. Я понимаю, что, сделав это, то окончательно в ноль уйду. Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но все равно я согласен, не лукавлю. Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну (смеется).