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00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков: Хочу спокойно доиграть в России, соваться в Европу уже смысла нет

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, кого в России считает игроками топ-уровня и почему не собирается покидать страну.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что топ-футболист — тот, кто выигрывает какие-то международные трофеи: становится чемпионом мира, Европы, Лиги чемпионов. То же касается и топ-тренеров.

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Ну, объективно — мне 31 год, и куда-то соваться в Европу уже смысла нет. Конечно, если пригласят в топовую команду — это другой вопрос. А так… Я хочу спокойно доиграть в России. Раньше наш футболист на закате карьеры мог поехать куда-нибудь в Катар, в Арабские Эмираты, ну, просто заработать денег и поиграть в тепле. Но я думаю, и это скоро закончится, потому что в Катаре уже свои школы и свои футболисты выросли. А так, да, я просто добротный, хороший футболист. Но не топ.

У нас есть футболисты, которые ежегодно попадают в топ-33 по версии РФС. Но для мирового класса этого недостаточно. Да, я считаю, что нет сегодня в стране игрока топ-уровня. Таким был Аршавин. Хоть его и критиковали, но если объективно рассуждать: человек играл в «Арсенале» и забивал. В какой-то период своей карьеры он был топ-футболистом. Или Роман Павлюченко, который поработал в Англии, в хорошей команде, тоже забивал и был на хорошем счету. А из современных никого не назову. Как начнет кто-то из наших в Европе играть, тогда может быть", — приводит слова Глушакова «Нация».

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