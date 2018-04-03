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00:34 (мск), источник: Известия

Владимир Стржалковский: Муравьев уволен не из-за Рауша

Председатель общества «Динамо» — о кадровых перестановках в руководстве футбольного клуба и выступлении команды в весенней части сезона РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

В марте в системе «Динамо» произошли серьезные перестановки: свой пост покинул генеральный директор футбольного клуба бело-голубых Евгений Муравьев. Решением совета директоров он также лишился должности в структуре главного учредителя организации — Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», где до недавнего времени являлся управляющим финансово-имущественным блоком.

«В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Е. И. Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены Советом директоров», — отмечалось в сообщении об отставке гендиректора на официальном сайте клуба. По сведениям ряда СМИ, под одной из сделок могло подразумеваться заключение договора о выплате €1,25 млн за организацию перехода в «Динамо» из «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша. При этом, как сообщал «Спорт-Экспресс», немецкому клубу за этот трансфер было выплачено €1,5 млн.

После победного матча с тульским «Арсеналом» председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал отставку Евгения Муравьева, назвал сроки назначения его преемника, а также оценил выступление футболистов в весенней части чемпионата России.

— Вы посетили раздевалку команды после победы над «Арсеналом». Какие эмоции от матча?

— Думаю, все видели, что и по статистике, и по всем остальным компонентам футболисты «Динамо» полностью переигрывали тульский «Арсенал». Должны были гораздо раньше оборачивать свое преимущество в голы, но не забивали — где-то мастерства не хватало, где-то элементарного везения. И пропущенный от «Арсенала» мяч, с моей точки зрения, был единственным острым моментом, созданным соперниками у динамовских ворот. Ну и разумеется, такой мастер, как Дзюба, сразу его реализовал — тут вратарь был бессилен. Что говорить, сыграло мастерство большого во всех смыслах футболиста. Но наши игроки переломили ход встречи, проявили характер — это очень здорово. Видно, что у команды есть настрой и желание добиваться результата, а также понимание того, как это сделать. Будем стремиться закреплять этот успех. На мой взгляд, «Динамо» сейчас достаточно хорошо укомплектовано, футболисты собраны достойные, финансирование им обеспечено. Жалко, что пенальти не забили. Но об этом мы после матча поговорили с тренером в раздевалке.

— Вас устраивает качество игры «Динамо» в трех весенних матчах?

— У нас впереди три игры, в которых будет очень непросто. Только по итогам ближайших матчей с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» можно будет что-то говорить. Если рассуждать о прошедших встречах, то у нас в трех матчах было две ничьи и одна победа. С моей точки зрения, могло быть две победы.

— Когда Совет директоров футбольного «Динамо» назначит нового генерального директора?

— С 9 по 14 апреля.

— Есть информация, что им может стать заместитель председателя общества и гендиректора хоккейного «Динамо» Сергей Федоров. Это так?

— Не могу сказать.

— Евгений Муравьев действительно был уволен из-за истории с выплатой €1,2 млн комиссионных агентам за организацию трансфера Константина Рауша?

— Рауш не имеет никакого отношения к возникшей ситуации. Просто прикрылись его именем. Константин дал показания, сделал все необходимые объяснения — к нему лично никаких вопросов нет.

— С чем тогда связана отставка Евгения Муравьева?

— С Раушем это не связано — это связано с самим Муравьевым. И с его деятельностью. Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода.

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