Владимир Стржалковский: Муравьев уволен не из-за Рауша
Председатель общества «Динамо» — о кадровых перестановках в руководстве футбольного клуба и выступлении команды в весенней части сезона РФПЛ.
Председатель общества «Динамо» — о кадровых перестановках в руководстве футбольного клуба и выступлении команды в весенней части сезона РФПЛ.
В марте в системе «Динамо» произошли серьезные перестановки: свой пост покинул генеральный директор футбольного клуба
«В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Е. И. Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены Советом директоров», — отмечалось в сообщении об отставке гендиректора на официальном сайте клуба. По сведениям ряда СМИ, под одной из сделок могло подразумеваться заключение договора о выплате €1,25 млн за организацию перехода в «Динамо» из «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша. При этом, как сообщал «Спорт-Экспресс», немецкому клубу за этот трансфер было выплачено €1,5 млн.
После победного матча с тульским «Арсеналом» председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал отставку Евгения Муравьева, назвал сроки назначения его преемника, а также оценил выступление футболистов в весенней части чемпионата России.
— Вы посетили раздевалку команды после победы над «Арсеналом». Какие эмоции от матча?
— Думаю, все видели, что и по статистике, и по всем остальным компонентам футболисты «Динамо» полностью переигрывали тульский «Арсенал». Должны были гораздо раньше оборачивать свое преимущество в голы, но не забивали —
— Вас устраивает качество игры «Динамо» в трех весенних матчах?
— У нас впереди три игры, в которых будет очень непросто. Только по итогам ближайших матчей с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» можно будет
— Когда Совет директоров футбольного «Динамо» назначит нового генерального директора?
— С 9 по 14 апреля.
— Есть информация, что им может стать заместитель председателя общества и гендиректора хоккейного «Динамо» Сергей Федоров. Это так?
— Не могу сказать.
— Евгений Муравьев действительно был уволен
— Рауш не имеет никакого отношения к возникшей ситуации. Просто прикрылись его именем. Константин дал показания, сделал все необходимые объяснения — к нему лично никаких вопросов нет.
— С чем тогда связана отставка Евгения Муравьева?
— С Раушем это не связано — это связано с самим Муравьевым. И с его деятельностью. Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода.