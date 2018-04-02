Галицкий: Защищал Шалимова, но должен согласиться с тем, что Игорю нужна пауза

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, больше это не для вас была неожиданность, а для меня. Журналисты уже какое время призывали, что мы должны сменить тренера. Решение было непростое, но мы его приняли.

Тренер одной из команд правильно сказал, что против нас легко готовиться играть. Мы играем в один и тот же футбол и будем продолжать это делать. Это очень тяжёлый для постановки футбол. Современная жизнь очень цинична, и все призывают к кубкам и всему прочему. В футболе очень мало романтики. Но, когда мы видим две команды, которые стоят в окопах, разве это то, что мы хотим увидеть?

Наверное, нам тяжело, что пробуем играть в футбол первым номером с навязыванием своей воли, и уровень футболистов в современном футболе достаточно высокий, легче убегать в пространство, чем создавать. Но мы будем продолжать это делать.

Нам кажется, что очень несправедливо было большое количество критики в адрес Шалимова. Ведь тренер может только то, что он может. У нас в последнее время селекция была не фантастическая, и это тоже сыграло очень большую роль. Когда мы требуем от тренера что-то особенное и не даём ему инструмент, то должны с ним разделить ответственность за то, что произошло.



Я бы хотел отметить, что «Анжи» забил ответный гол не в последние 10 секунд добавленного времени, а уже по прошествии добавленного времени. Прошло 13 секунд после добавленных трёх минут. Но жаловаться нельзя, потому что только судья определяет, сколько времени он добавляет. Какая-то часть эмоции после пропущенного гола присутствовала — что тут скрывать. Тем не менее клуб мой, но болельщики важны.

Я испытывал давление весь этот год, когда болельщики были не очень довольны результатами, некоторые вещи не понимали. Я защищал Игоря, но, наверное, где-то это уже не только мой клуб, и я должен был согласиться с тем, что сейчас Игорю надо взять паузу. Но хотел бы акцентировать внимание на том, сколько он сделал. Мы имели фантастические матчи, давали периодически то, что болельщики будут помнить всю жизнь. Хочу, чтобы это было связано с Игорем. Он проделал большую работу, и я хотел бы его поблагодарить.