Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
58-летний Игорь Николаев показал подросшую дочку
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
Как жить в России, если у тебя аутизм
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хетафе0
Бетис0
Футбол. Зарубежный
3.04
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
3.04
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
3.04
Аталанта
Сампдория
Футбол. Еврокубки
3.04
Севилья
Бавария
Футбол. Еврокубки
3.04
Ювентус
Реал
Все события
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин
Кузнецов vs Малкин: будет ли продолжение конфликта русских звезд
Ирина Безрукова в элегантном платье станцевала с казаками
Регина Тодоренко вышла на сцену в купальнике
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
7Первый матч на «Екатеринбург-Арене» завершился вничью
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Галицкий: Защищал Шалимова, но должен согласиться с тем, что Игорю нужна пауза

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о решении руководства клуба уволить главного тренера Игоря Шалимова.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, больше это не для вас была неожиданность, а для меня. Журналисты уже какое время призывали, что мы должны сменить тренера. Решение было непростое, но мы его приняли.

Тренер одной из команд правильно сказал, что против нас легко готовиться играть. Мы играем в один и тот же футбол и будем продолжать это делать. Это очень тяжёлый для постановки футбол. Современная жизнь очень цинична, и все призывают к кубкам и всему прочему. В футболе очень мало романтики. Но, когда мы видим две команды, которые стоят в окопах, разве это то, что мы хотим увидеть?

Наверное, нам тяжело, что пробуем играть в футбол первым номером с навязыванием своей воли, и уровень футболистов в современном футболе достаточно высокий, легче убегать в пространство, чем создавать. Но мы будем продолжать это делать.

Нам кажется, что очень несправедливо было большое количество критики в адрес Шалимова. Ведь тренер может только то, что он может. У нас в последнее время селекция была не фантастическая, и это тоже сыграло очень большую роль. Когда мы требуем от тренера что-то особенное и не даём ему инструмент, то должны с ним разделить ответственность за то, что произошло.

Я бы хотел отметить, что «Анжи» забил ответный гол не в последние 10 секунд добавленного времени, а уже по прошествии добавленного времени. Прошло 13 секунд после добавленных трёх минут. Но жаловаться нельзя, потому что только судья определяет, сколько времени он добавляет. Какая-то часть эмоции после пропущенного гола присутствовала — что тут скрывать. Тем не менее клуб мой, но болельщики важны.

Я испытывал давление весь этот год, когда болельщики были не очень довольны результатами, некоторые вещи не понимали. Я защищал Игоря, но, наверное, где-то это уже не только мой клуб, и я должен был согласиться с тем, что сейчас Игорю надо взять паузу. Но хотел бы акцентировать внимание на том, сколько он сделал. Мы имели фантастические матчи, давали периодически то, что болельщики будут помнить всю жизнь. Хочу, чтобы это было связано с Игорем. Он проделал большую работу, и я хотел бы его поблагодарить.

Одно дело — иметь очень сильных игроков или играть вторым номером, а то, что делал Игорь, — это не такая простая работа, как мне кажется. Поэтому, наверное, частично мы разделяем с ним ответственность за тот результат, который был. Постановка задач при такой селекции — это было непросто. Поэтому мы должны отвечать все вместе, — сказал Галицкий в эфире программы «8−16».

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин
Кузнецов vs Малкин: будет ли продолжение конфликта русских звезд
Игнашевич о 800 матче: Рядом с 900 играми Роналду мои «не катят»
Назван исполняющий обязанности главного тренера ФК «Краснодар»
Лионель Месси: Не знаю, когда уйду из футбола
«Дзюба или Заболотный? Без сомнений: я». Блиц от «Гадкого Дзюбы»
«Рубин» требует ФИФА взыскать с Сонга 40 миллионов евро
Новости
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь