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22:14 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Тренер молодежной команды Мусаев возглавит «Краснодар»

Старший тренер «молодежки» «Краснодара» Мурад Мусаев возглавит первую команду, сообщает Sport24.ru.

Под руководством 34-летнего специалиста молодежка «Краснодара» после 24-х туров возглавляет турнирную таблицу Молодежного первенства России.

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Также сообщается, что у Мусаева нет лицензии класса А, которая позволяет возглавлять команду РФПЛ, поэтому на всех протокольных мероприятиях, включая послематчевые пресс-конференции, «Краснодар» будет представлять Олег Фоменко, ранее занимавший должность помощника Игоря Шалимова.

Отметим, что «Спорт FM» сообщает другую информацию. По их данным, новым главным тренером «Краснодара» может стать бывший наставник молодежной команды ЦСКА и юношеской сборной России Александр Гришин.

Напомним, ранее с поста главного тренера «Краснодара» был уволен Игорь Шалимов.

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