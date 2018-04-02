СМИ: Тренер молодежной команды Мусаев возглавит «Краснодар»

Также сообщается, что у Мусаева нет лицензии класса А, которая позволяет возглавлять команду РФПЛ, поэтому на всех протокольных мероприятиях, включая послематчевые пресс-конференции, «Краснодар» будет представлять Олег Фоменко, ранее занимавший должность помощника Игоря Шалимова.