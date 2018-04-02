СМИ: Тренер молодежной команды Мусаев возглавит «Краснодар»
Старший тренер «молодежки» «Краснодара» Мурад Мусаев возглавит первую команду, сообщает Sport24.ru.
Старший тренер «молодежки» «Краснодара» Мурад Мусаев возглавит первую команду, сообщает Sport24.ru.
Под руководством 34-летнего специалиста молодежка «Краснодара» после 24-х туров возглавляет турнирную таблицу Молодежного первенства России.
Также сообщается, что у Мусаева нет лицензии класса А, которая позволяет возглавлять команду РФПЛ, поэтому на всех протокольных мероприятиях, включая послематчевые
Отметим, что «Спорт FM» сообщает другую информацию. По их данным, новым главным тренером «Краснодара» может стать бывший наставник молодежной команды ЦСКА и юношеской сборной России Александр Гришин.
Напомним, ранее с поста главного тренера «Краснодара» был уволен Игорь Шалимов.