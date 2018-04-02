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21:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дзюба или Заболотный? Без сомнений: я». Блиц-интервью «Гадкого Дзюбы»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба принял участие в блиц-интервью видеоблога клубной пресс-службы.

Источник: Спорт-Экспресс

Футболист рассказал, чем бы занимался, если бы не футбол, а также выразил свое мнение о главном тренере команды Миодраге Божовиче.

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— Тренеришка или игрочишка?

— Тренеришка.

— Если не футбол, то…

— Большой теннис.

— Какой гол в карьере запомнился больше всего?

— Первый и сотый.

— Карпин или Эмери?

— Следующий вопрос.

— В чем отличие Божовича в «Ростове» и в «Арсенале»?

— Он везде топ.

— Любимый фильм?

— «Храброе сердце».

— Самая необычная просьба болельщика?

— Девушка попросила, чтобы я расписался на ее груди. Расписался.

— Дзюба или Заболотный?

— Без сомнений: Дзюба.

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— Фуркад или Шипулин?

— Шипулин.

— Что главное в жизни?

— Здоровье.

— Если бы снимался в фильме, был бы добрым героем или злодеем?

— И то, и то. «Гадкий Дзюба».

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