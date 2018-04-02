«Дзюба или Заболотный? Без сомнений: я». Блиц-интервью «Гадкого Дзюбы»
Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба принял участие в
Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба принял участие в
Футболист рассказал, чем бы занимался, если бы не футбол, а также выразил свое мнение о главном тренере команды Миодраге Божовиче.
— Тренеришка или игрочишка?
— Тренеришка.
— Если не футбол, то…
— Большой теннис.
— Какой гол в карьере запомнился больше всего?
— Первый и сотый.
— Карпин или Эмери?
— Следующий вопрос.
— В чем отличие Божовича в «Ростове» и в «Арсенале»?
— Он везде топ.
— Любимый фильм?
— «Храброе сердце».
— Самая необычная просьба болельщика?
— Девушка попросила, чтобы я расписался на ее груди. Расписался.
— Дзюба или Заболотный?
— Без сомнений: Дзюба.
— Фуркад или Шипулин?
— Шипулин.
— Что главное в жизни?
— Здоровье.
— Если бы снимался в фильме, был бы добрым героем или злодеем?
— И то, и то. «Гадкий Дзюба».