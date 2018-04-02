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21:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Проект «Новые быки»

Обозреватель «СЭ» анализирует ситуацию в «Краснодаре» после отставки Игоря Шалимова.

Источник: Спорт-Экспресс

Сезон у «Краснодара» не получился — клуб не вышел в основную сетку Лиги Европы (не прошли сербскую «Црвену Звезду»), вылетел из Кубка России на стадии 1/16 финала (уступили «Томи» — а в перспективе могли бы в полуфинале выйти на «Спартак»), и сейчас команда, еще в марте занимавшая после одного из туров второе место, рискует не попасть в Лигу чемпионов.

Сергей Галицкий был настолько терпелив прошлой осенью, когда команда валилась, проиграв четыре матча подряд в чемпионате, а публика требовала увольнения Шалимова, что сейчас этот шаг стал неожиданностью. И решение, учитывая близость финиша, больше эмоциональным.

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Все в одном — и неудачи в трех подряд турах (два очка в матчах с «Динамо», «Уфой» и «Анжи»), и история с Федором Смоловым, который нервно отреагировал на свист болельщиков и выругался в ответ. Допускаю, что и у Галицкого после продажи компании стало элементарно больше времени на команду. Увольнение тренера и найм нового специалиста — процедура непростая, и возможно, боссу клуба в прошлый, осенний и куда более глубокий кризис, было просто не до того.

Но проблема «Краснодара» шире, чем просто поиск нового специалиста. Амбиции клуба подтверждены проектом инфраструктурным (стадион и академия) и имиджевым (все-таки фигура Галицкого как успешного бизнесмена привлекает особое внимание и к клубу), но спортивный проект слабый. Клуб умеет вести переговоры и отстаивать свои интересы (это очень хорошо проявилось в случае с переходом Олега Шатова), но каково видение спортивного проекта ФК «Краснодар»?

Команда разбалансирована, в трансферные кампании приглашаются люди уровня Ристича, Ивана, Янбаева, Грицаенко.

За троицу Вандерсон — Ристич — Иван клуб отдал, по оценкам transfermarkt, 13 миллионов евро. Суммарно в этом чемпионате они сыграли 28 матчей и забили 3 гола. Это деньги, вернуть которые будет крайне тяжело.

Никогда «список 33 лучших» (как бы к нему не относились, но это индикатор) не пестрил фамилиями «быков». За последние пять лет только четверо попали туда как минимум дважды — Гранквист (32 года), Мамаев (29), Калешин (завершил карьеру) и Смолов (28). Лидеры немолоды, а Калешин и вовсе закончил. Летом, за короткий срок, клубу предстоит существенно обновить состав.

Честь и хвала за философию атакующего футбола — смотреть за игрой «Краснодара» никогда не бывает скучно, это гарантированное зрелище.

Но невозможно одолеть «Спартак» с его сумасшедшей группой атаки, оставляя Промеса один на один с Грицаенко. Можно только сдохнуть с музыкой, что «быки» в некоторых матчах и делали.

Летом «Краснодар» ждет серьезное обновление. Уходит Гранквист (лучший в обороне), почти наверняка Смолов (главная звезда клуба), будет новый тренер. Сергей Галицкий построил шикарную компанию, которую продал за хорошие деньги. Он сделал для Краснодара то, за что его будут помнить веками — новый стадион. Пора строить новую команду. Уже без Шалимова. По моей информации, клуб не будет платить неустойку — трехлетний контракт тренера с «Краснодаром» не предусматривал такого пункта.

Что будет дальше? У «Краснодара» труднейший финиш: игры с «Зенитом», ЦСКА, «Локо» плюс вылет в Хабаровск. Это еще один вопрос к клубу — сравните с графиками других претендентов на Лигу чемпионов, особенно с календарем «Спартака». Миф, что календарь составляет РФПЛ — за лигой остается проект структуры, а график матчей так или иначе согласовывается с топ-клубами. Это вопрос планирования, который не менее важен, чем, скажем, видеоповторы. «Быки» глобально пробили для всей РФПЛ тему с VAR, но не позаботились о календаре. В ЦСКА, в «Спартаке» есть такие «календарычи», которые хорошо владеют этим искусством и отстаивают интересы клуба.

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Сразу после отставки Шалимова логично вспомнить о кандидатуре Семака. О том, что «быки» проявляют интерес к Сергею, разговор шел еще зимой — и все необходимые в таких случаях шаги по неагрессивному хантингу тренера «быки» сделали. Важный нюанс: до завершения контракта Сергея с «Уфой» осталось всего несколько месяцев, клуб предложил новое соглашение. По условиям действующего договора «Уфа» обязана отпустить тренера только в один клуб — «Зенит». При этом уфимцы получают отступные в размере 500 тысяч евро. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками дал понять, что Роберто Манчини способен выправить ситуацию. А летом — будет видно.

Срывать Семака в «Краснодар» сейчас нецелесообразно. Осталось шесть туров, и маловероятно, что команда вылетит из зоны еврокубков, но и в Лигу чемпионов попасть, учитывая календарь, будет крайне сложно. Вырывать сейчас Семака из «Уфы», платить отступные и пытаться выйти в Лигу чемпионов — сценарий маловероятный. А значит, не исключено, что будет кто-то малознакомый широкой публике — например, тренер молодежного состава Мурад Мусаев, лидирующий в первенстве дублеров, или Олег Фоменко, работающий в системе клуба. И возможно, в следующем сезоне «Краснодар» по примеру ЦСКА сделает ставку именно на своих.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ

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