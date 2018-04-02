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«Рома» интересуется полузащитником «Краснодара» Голубевым
«Рома» проявляет интерес к хавбеку «Краснодара» Артему Голубеву, сообщает Sport24.ru.
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«Рома» проявляет интерес к хавбеку «Краснодара» Артему Голубеву, сообщает Sport24.ru.
Отметим, что Голубев стал победителем международного турнира Torneo Bellinzzona u-18, проходившего в эти дни в Швейцарии. В финале «Краснодар» обыграл «Аталанту» со счетом 1:0.
В нынешнем сезоне 19-летний Голубев отыграл 21 матч в молодежном первенстве России и забил один мяч.