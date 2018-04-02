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2 апреля, источник: Советский спорт

«Рома» интересуется полузащитником «Краснодара» Голубевым

«Рома» проявляет интерес к хавбеку «Краснодара» Артему Голубеву, сообщает Sport24.ru.

Отметим, что Голубев стал победителем международного турнира Torneo Bellinzzona u-18, проходившего в эти дни в Швейцарии. В финале «Краснодар» обыграл «Аталанту» со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне 19-летний Голубев отыграл 21 матч в молодежном первенстве России и забил один мяч.

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