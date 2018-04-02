Смолов прокомментировал отставку Шалимова

«Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти. В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи», — приводит его слова Sport24.ru.