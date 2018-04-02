Смолов прокомментировал отставку Шалимова
Отставка главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Игоря Шалимова — неожиданное решение, заявил нападающий команды Федор Смолов.
Отставка главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Игоря Шалимова — неожиданное решение, заявил нападающий команды Федор Смолов.
«Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти. В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи», — приводит его слова Sport24.ru.
Игорь Шалимов работал главным тренером «Краснодара» с сентября 2016 года. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед.
Об отставке Шалимова стало известно ранее 2 апреля. Накануне команда сыграла вничью с одним из аутсайдеров РФПЛ — махачкалинским «Анжи». После 24 туров кубанский клуб занимает пятое место турнирной таблицы с 41 очком. На первой строчке — московский «Локомотив» (49 очков).