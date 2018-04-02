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Фоменко будет и.о. главного тренера «Краснодара» до конца сезона
«Краснодар» принял решение назначить Олега Фоменко исполняющим обязанности главного тренера до конца нынешнего сезона.
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«Краснодар» принял решение назначить Олега Фоменко исполняющим обязанности главного тренера до конца нынешнего сезона.
В течение этого времени клуб найдет замену отправленному в отставку Игорю Шалимову, и команда проведет предсезонные сборы уже под руководством нового тренера.
По итогам 24-х туров команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.