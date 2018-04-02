Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Водянова откроет в Нижнем Новгороде центр для работы с детьми с аутизмом
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Бетис
Футбол. Зарубежный
1.04
Атлетико1
Депортиво0
Футбол. Зарубежный
1.04
Лион2
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
3.04
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
3.04
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
3.04
Аталанта
Сампдория
Все события
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против России
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Игнашевич о 800 матче: Рядом с 900 играми Роналду мои «не катят»
Третьяк будет единственным кандидатом на выборах президента ФХР
Переодень Катю Лель: твой голос решает все
Оксана Федорова стала копией Любови Толкалиной
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
12В Сочи прокатились по склонам в купальниках
20:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фоменко будет и.о. главного тренера «Краснодара» до конца сезона

«Краснодар» принял решение назначить Олега Фоменко исполняющим обязанности главного тренера до конца нынешнего сезона.

Источник: РИА "Новости"

В течение этого времени клуб найдет замену отправленному в отставку Игорю Шалимову, и команда проведет предсезонные сборы уже под руководством нового тренера.

По итогам 24-х туров команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Главного боя весны не будет
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера
Кузнецов vs Малкин: будет ли продолжение конфликта русских звезд
Игнашевич о 800 матче: Рядом с 900 играми Роналду мои «не катят»
Третьяк будет единственным кандидатом на выборах президента ФХР
Лионель Месси: Не знаю, когда уйду из футбола
Нападающий СКА Сергей Калинин пропустит третью игру серии с ЦСКА в финале Запада
«Рубин» требует ФИФА взыскать с Сонга 40 миллионов евро
Новости
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь