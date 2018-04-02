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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Пушка страшная. Фернандо — MVP марта в РФПЛ

Бразилец показал себя мастером стандартов в марте. А лучшим в туре стал, конечно же, Оланаре.

Источник: РИА "Новости"

В связи с переносом части мартовских матчей на апрель нам пришлось немного изменить порядок голосования за MVP 23-го тура РФПЛ — итоги этого опроса пойдут в зачёт апреля, а в марте учтены результаты только трёх туров — 21-го, 22-го и 24-го. Механизм самого голосования не изменился.

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По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру — два, третьему — один.

После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной Премьер-Лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат — MVP сезона.

Сразу несколько матчей с участием московских команд стали определяющими в чемпионской гонке. Лидер турнира «Локомотив», будучи номинальным гостем на арене в Черкизово, уступил пермскому «Амкару», а «Спартак» благодаря победе над «Тосно» в родных стенах сумел сократить отставание от «железнодорожников» до двух очков. На стадионе «Локомотива» главным героем стал нигериец Аарон Оланаре, который дважды поразил ворота Гилерме и заставил наставника своей команды Вадима Евсеева и Андрея Каряку с победными криками броситься друг другу в объятия. В 24-м туре Оланаре заслуженно получил звание самого ценного игрока — футболист собрал все 12 голосов экспертов жюри и ещё 4 балла в голосованиях на странице спецпроекта «Чемпионата» и во «ВКонтакте».

Возвращение «Спартака» в гонку за титул стало возможно благодаря голам бразильских игроков красно-белых — Лукаса Фернандо и Луиса Адриано.

А первый ещё и порадовал болельщиков зрелищным исполнением штрафного: мяч по невероятной траектории с 30 метров залетел в ворота — так, что голкиперу гостей Давиду Юрченко оставалось только развести руками. За гол-конфетку члены жюри наградили Фернандо 7 зачётными баллами, а ещё 4 добавили читатели «Чемпионата» в двух голосованиях.

В опросе нынешнего тура Фернандо занял всего лишь третье место, уступив позиции Оланаре и «армейцу» Понтусу Вернблуму, который забил победный гол в ворота «Ростова» на выезде. Однако по сумме баллов в марте бразилец вышел в лидеры — ведь на его счету ещё и удачное выступление в 22-м туре против «СКА-Хабаровск». Тогда другой, не менее зрелищный, гол со стандарта Фернандо принёс «Спартаку» победу с сухим счётом. Поздравляем лауреата совместной премии «Чемпионата» и Российской футбольной Премьер-Лиги!

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Оланаре, Вернблум, Фернандо.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Фернандо, Оланаре, Вернблум.
Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России: Вернблум, Оланаре, Фернандо.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Фернандо, Оланаре, Вернблум.

РФПЛ

Вернблум, Рыков, Оланаре.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Вернблум, Оланаре, Фернандо.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Оланаре, Рыков, Погребняк.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Нигматуллин, Фернандо, Оланаре.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Оланаре, Вернблум, Рыков.
Олег Лысенко, «Чемпионат»: Оланаре, Щенников, Промес.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Иванович, Рыков, Оланаре.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Вернблум Фернандо, Оланаре.

Читатели

Фернандо («Спартак») — 724 — 3 дополнительных балла.
Аарон Оланаре («Амкар») — 483 — 2.
Понтус Вернблум (ЦСКА) — 214 — 1.

«ВКонтакте»

Понтус Вернблум (ЦСКА) — 4567 голосов (32,3%) — 3 дополнительных балла.
Аарон Оланаре («Амкар») — 3770 (26,7%) — 2.
Фернандо («Спартак») — 2957 (20,9%) — 1.

Итоги 24-го тура РФПЛ:

Аарон Оланаре («Амкар») — 16;
Понтус Вернблум (ЦСКА) — 12;
Фернандо («Спартак») — 11;
Владимир Рыков («Динамо») — 4;
Павел Погребняк («Тосно») — 1;
Бранислав Иванович («Зенит») — 1;
Георгий Щенников (ЦСКА) — 1;
Квинси Промес («Спартак») — 1;
Артур Нигматуллин («Амкар») — 1.

Галина Козлова

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