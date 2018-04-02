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Игнашевич о 800 матче: Рядом с 900 играми Роналду мои «не катят»
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19:31 (мск), источник: Р-Спорт

Игнашевич о 800-м матче: Рядом с 900 играми Криштиану Роналду мои «не катят»

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Игнашевич, для которого матч 24-го тура чемпионата России с «Ростовом» стал 800-й официальной игрой на высшем уровне, признался, что спокойно воспринял свое достижение.

Источник: РИА "Новости"

Игнашевич 532 матча провел в составе ЦСКА, 120 — в сборной России, 114 — в московском «Локомотиве» и 34 — в самарских «Крыльях Советов».

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«Сейчас уже ничего не чувствую, потому что я ждал эту цифру, и так спокойно я воспринимаю. Но вообще последнюю неделю, когда я понимал, что вот сейчас играю 800, и я пытался осознать эту цифру, я наткнулся на новость о том, что (Криштиану) Роналду сыграл 900-й матч. Я понял, что мои 800 вообще не катят в связи с этим событием (смеётся). На этом фоне мои цифры смотрятся достаточно скромно. Конечно, 900-й я не сыграю, но смотрю оптимистично на оставшуюся часть сезона», — сказал Игнашевич в видеоинтервью официальному сайту ЦСКА.

В воскресенье ЦСКА победил «Ростов» со счетом 2:1.

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