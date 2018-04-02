Игнашевич о 800-м матче: Рядом с 900 играми Криштиану Роналду мои «не катят»

«Сейчас уже ничего не чувствую, потому что я ждал эту цифру, и так спокойно я воспринимаю. Но вообще последнюю неделю, когда я понимал, что вот сейчас играю 800, и я пытался осознать эту цифру, я наткнулся на новость о том, что (Криштиану) Роналду сыграл 900-й матч. Я понял, что мои 800 вообще не катят в связи с этим событием (смеётся). На этом фоне мои цифры смотрятся достаточно скромно. Конечно, 900-й я не сыграю, но смотрю оптимистично на оставшуюся часть сезона», — сказал Игнашевич в видеоинтервью официальному сайту ЦСКА.