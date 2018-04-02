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20:58 (мск), источник: ТАСС

Билеты на матч «Урал» — «Спартак» будут продаваться на все трибуны «Екатеринбург-Арены»

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Билеты на матч 26-го тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» будут продаваться на все трибуны «Екатеринбург-Арены». Об этом журналистам сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

Первая игра на обновленном стадионе в Екатеринбурге состоялась 1 апреля, в рамках 24-го тура чемпионата России местный «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). Эта встреча стала первой тестовой игрой для открывшейся после реконструкции арены, билеты на нее продавались частично.

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Официальное открытие стадиона пройдет 15 апреля на матче 26-го тура чемпионата со «Спартаком».

«На матче “Урал” — “Спартак” будут использованы все 35 тысяч мест», — сказал Мейтин.

Как ранее ТАСС рассказали в пресс-службе «Урала», согласно данным на 28 марта было продано около 20 тысяч билетов на матч «Урал» — «Спартак». Всего стадион «Екатеринбург-Арена», введенный в эксплуатацию в конце февраля, вмещает 35 тыс. зрителей. После завершения чемпионата мира вместимость арены будет снижена до 23 тыс. человек.

Мировое первенство пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Во время турнира в Екатеринбурге пройдут матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

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