Билеты на матч «Урал» — «Спартак» будут продаваться на все трибуны «Екатеринбург-Арены»

Первая игра на обновленном стадионе в Екатеринбурге состоялась 1 апреля, в рамках 24-го тура чемпионата России местный «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). Эта встреча стала первой тестовой игрой для открывшейся после реконструкции арены, билеты на нее продавались частично.

Официальное открытие стадиона пройдет 15 апреля на матче 26-го тура чемпионата со «Спартаком».

«На матче “Урал” — “Спартак” будут использованы все 35 тысяч мест», — сказал Мейтин.

Как ранее ТАСС рассказали в пресс-службе «Урала», согласно данным на 28 марта было продано около 20 тысяч билетов на матч «Урал» — «Спартак». Всего стадион «Екатеринбург-Арена», введенный в эксплуатацию в конце февраля, вмещает 35 тыс. зрителей. После завершения чемпионата мира вместимость арены будет снижена до 23 тыс. человек.