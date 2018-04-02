Прядкин: Поле футбольного стадиона в Ростове-на-Дону безобразное

Также Прядкин прокомментировал жалобы зрителей на цвет мяча, который используется в премьер-лиге во время снегопадов: «Мы запросили на следующий сезон ярко-оранжевые мячи. Та цветовая гамма, которая была выделена, одобрения не нашла. На поле игроки видят нормально мяч, а вот со стороны зрителей было недовольство. Компания-производитель отправила уже 60 мячей».