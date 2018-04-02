Олимпийская чемпионка во время азиатского турне ответила на вопросы в эфире японского телевидения
Прядкин: Поле футбольного стадиона в Ростове-на-Дону безобразное
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Поле стадиона «Олимп-2» в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Поле стадиона «Олимп-2» в
ЦСКА одержал гостевую победу над «Ростовом» (2:1).
«Безобразное поле в Ростове. Это никуда не годится», — заявил Прядкин на
Также Прядкин прокомментировал жалобы зрителей на цвет мяча, который используется в