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17:44 (мск), источник: Р-Спорт

Прядкин: Поле футбольного стадиона в Ростове-на-Дону безобразное

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, где в воскресенье встречались «Ростов» и ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России, «безобразное», заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА одержал гостевую победу над «Ростовом» (2:1).

«Безобразное поле в Ростове. Это никуда не годится», — заявил Прядкин на пресс-конференции.

Также Прядкин прокомментировал жалобы зрителей на цвет мяча, который используется в премьер-лиге во время снегопадов: «Мы запросили на следующий сезон ярко-оранжевые мячи. Та цветовая гамма, которая была выделена, одобрения не нашла. На поле игроки видят нормально мяч, а вот со стороны зрителей было недовольство. Компания-производитель отправила уже 60 мячей».

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