Шалимов — об отставке: Уйти самому — позорище, «по соглашению сторон» — слабость
Бывший главный тренер «Краснодара» в интервью «СЭ» признался, что его устроила формулировка «отправлен в отставку», объявленная сегодня, 2 апреля, руководством клуба.
Бывший главный тренер «Краснодара» в интервью «СЭ» признался, что его устроила формулировка «отправлен в отставку», объявленная сегодня, 2 апреля, руководством клуба.
Накануне «быки» дома сыграли вничью с «Анжи» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата России. В четырех играх после возобновления турнира команда одержала одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
— Мне формулировка по душе, это не оскорбляет меня как тренера. Все же понимают, что стоит за фразой «по обоюдному согласию» — это, в принципе, неправда. За то, что объявили все
Думаю, попроси я поменять формулировку — пошли бы навстречу. Но уйти самому — признать, что не справляюсь. Это позорище. А «по соглашению сторон» — слабость. Для меня важно уйти на правде. Благодарен клубу и желаю ему удачи.
— Для вас это серьезный удар? Или все ожидаемо?
— Первое. Но вчера после матча уже стало понятно —
Шалимов возглавлял «Краснодар» с сентября 2016 года. В этоме сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 24 турах 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку «Локомотива» составляет 8 очков (у железнодорожников одна игра в запасе).