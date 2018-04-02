Шалимов — об отставке: Уйти самому — позорище, «по соглашению сторон» — слабость

Источник: РИА "Новости"

Накануне «быки» дома сыграли вничью с «Анжи» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата России. В четырех играх после возобновления турнира команда одержала одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

— Мне формулировка по душе, это не оскорбляет меня как тренера. Все же понимают, что стоит за фразой «по обоюдному согласию» — это, в принципе, неправда. За то, что объявили все по-честному, еще больше зауважал руководство «Краснодара».

Думаю, попроси я поменять формулировку — пошли бы навстречу. Но уйти самому — признать, что не справляюсь. Это позорище. А «по соглашению сторон» — слабость. Для меня важно уйти на правде. Благодарен клубу и желаю ему удачи.

— Для вас это серьезный удар? Или все ожидаемо?

— Первое. Но вчера после матча уже стало понятно — что-то подобное может произойти. С одной стороны, мы еще совсем недавно находились на втором месте, с другой — сейчас откатились назад. В первом круге с «Динамо», «Уфой» и «Анжи» набрали 9 очков — а теперь всего два. Реакция должна была последовать — Галицкий успешный человек, ждет результата. Нет смысла разбирать неиспользованные моменты, важны итог и реакция болельщиков.