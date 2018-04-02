«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера
ТАСС, 2 апреля. Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщает
ТАСС, 2 апреля. Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщает
«2 апреля 2018 года руководством футбольного клуба “Краснодар” было принято решение об отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова. Имя нового наставника
В последних трех матчах Российской футбольной
Шалимов возглавил «Краснодар» в сентябре 2016 года, на посту главного тренера команды он сменил Олега Кононова. В прошлом сезоне клуб занял четвертое место в чемпионате России, которое позволило команде квалифицироваться в Лигу Европы. В этом турнире «Краснодар» завершил борьбу на стадии 1/8 финала, уступив испанской «Сельте» в двухматчевом противостоянии.
В текущем сезоне «Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, проиграв сербской «Црвене Звезде» в раунде