«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера

Источник: РИА "Новости"

«2 апреля 2018 года руководством футбольного клуба “Краснодар” было принято решение об отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова. Имя нового наставника черно-зеленых будет названо в ближайшие дни», — говорится в сообщении клуба.

В последних трех матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы. 10 марта команда на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» (0:0), 17 марта на своем поле уступила «Уфе» (0:1), а 1 апреля завершила домашний матч с махачкалинским «Анжи» вничью (1:1).

Шалимов возглавил «Краснодар» в сентябре 2016 года, на посту главного тренера команды он сменил Олега Кононова. В прошлом сезоне клуб занял четвертое место в чемпионате России, которое позволило команде квалифицироваться в Лигу Европы. В этом турнире «Краснодар» завершил борьбу на стадии 1/8 финала, уступив испанской «Сельте» в двухматчевом противостоянии.