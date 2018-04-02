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13:33 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера

ТАСС, 2 апреля. Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

«2 апреля 2018 года руководством футбольного клуба “Краснодар” было принято решение об отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова. Имя нового наставника черно-зеленых будет названо в ближайшие дни», — говорится в сообщении клуба.

В последних трех матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы. 10 марта команда на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» (0:0), 17 марта на своем поле уступила «Уфе» (0:1), а 1 апреля завершила домашний матч с махачкалинским «Анжи» вничью (1:1).

Шалимов возглавил «Краснодар» в сентябре 2016 года, на посту главного тренера команды он сменил Олега Кононова. В прошлом сезоне клуб занял четвертое место в чемпионате России, которое позволило команде квалифицироваться в Лигу Европы. В этом турнире «Краснодар» завершил борьбу на стадии 1/8 финала, уступив испанской «Сельте» в двухматчевом противостоянии.

В текущем сезоне «Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, проиграв сербской «Црвене Звезде» в раунде плей-офф квалификации. В таблице чемпионата России после 24 туров краснодарский клуб занимает пятое место, в активе команды 41 очков. В Кубке России «Краснодар» уступил томской «Томи», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в 1/16 финала.

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