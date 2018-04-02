Сын миллиардера установил рекорд российского футбола

Источник: РИА "Новости"

Матч «Амкара» против «Локомотива» стал для 31-летнего Ротенберга 131-м, проведенным на скамейке запасных. В нынешнем розыгрыше РФПЛ защитник пять раз выходил на поле.

Профессиональная карьера футболиста началась в 2008 году. С тех пор Ротенберг принял участие в 104 матчах. С 2011 по 2015 защитник числился в системе московского «Динамо», которое с 2013 по 2015 год возглавлял его отец — Борис Ротенберг-старший.