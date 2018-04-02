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01:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын миллиардера установил рекорд российского футбола

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг-младший стал лидером среди игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по количеству матчей, проведенных в запасе. Статистика приведена на специализированном Twitter-аккаунте издания «Спорт-Экспресс» «Цифроскоп».

Источник: РИА "Новости"

Матч «Амкара» против «Локомотива» стал для 31-летнего Ротенберга 131-м, проведенным на скамейке запасных. В нынешнем розыгрыше РФПЛ защитник пять раз выходил на поле.

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Профессиональная карьера футболиста началась в 2008 году. С тех пор Ротенберг принял участие в 104 матчах. С 2011 по 2015 защитник числился в системе московского «Динамо», которое с 2013 по 2015 год возглавлял его отец — Борис Ротенберг-старший.

В активе защитника — один матч в составе сборной Финляндии. Выступая за «Ростов» Ротенберг стал серебряным призером чемпионата России. Ротенберг — обладатель Кубка России в составе «Локомотива».

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