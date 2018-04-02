Сын миллиардера установил рекорд российского футбола
Защитник московского «Локомотива» Борис
Защитник московского «Локомотива» Борис
Матч «Амкара» против «Локомотива» стал для 31-летнего Ротенберга 131-м, проведенным на скамейке запасных. В нынешнем розыгрыше РФПЛ защитник пять раз выходил на поле.
Профессиональная карьера футболиста началась в 2008 году. С тех пор Ротенберг принял участие в 104 матчах. С 2011 по 2015 защитник числился в системе московского «Динамо», которое с 2013 по 2015 год возглавлял его отец — Борис
В активе защитника — один матч в составе сборной Финляндии. Выступая за «Ростов» Ротенберг стал серебряным призером чемпионата России. Ротенберг — обладатель Кубка России в составе «Локомотива».