ЦСКА громко хлопнул дверью «Олимпа-2» и вновь выжал «Зенит» из тройки
Феноменальный юбилей Игнашевича, очередной гол Щенникова и замена вратаря — последний матч на «Олимпе-2» выдался богатым на события.
Феноменальный юбилей Игнашевича, очередной гол Щенникова и замена вратаря — последний матч на «Олимпе-2» выдался богатым на события.
Почти 90 лет прослужил ростовским командам стадион «Олимп-2». Футбольная арена гармонично дополняла парк культуры и отдыха имени Островского и исправно заполнялась горожанами. На Шолохова, 31-А южане одержали самые знаменательные победы в истории клуба — над «Аяксом» и «Баварией» в Лиге чемпионов. Но эта же самая Лига чемпионов в полной мере высветила несоответствие объекта современным стандартам комфорта и качества. «Ростову» стало банально тесно на технологически устаревшем стадионе. Домашний чемпионат мира позволил клубу решить «жилищную проблему». Уже через две недели
Будьте, как дома, но не забывайте, что вы в гостях
У болельщиков московских команд выезды в
Была, правда, в истории «армейцев» и более свежая виктория на берегах Дона, всего пятилетней давности. Но она была одержана в кубковом турнире, а это, как вы понимаете, совсем другая история.
1 апреля 2018 года ЦСКА
Минус Гордюшенко
Виктор Гончаренко, должно быть, вздохнул с облегчением, ознакомившись с докладом медиков после мартовского «окна ФИФА». Редкий случай — все «сборники» вернулись в клуб в кондиционном состоянии. Тем не менее список «армейских» потерь возрос: следом за Васиным и Марио Фернандесом травмировался Гордюшенко: неприятность подстерегла молодого хавбека в спарринге с «Рязанью» за несколько дней до 21-го дня рождения. Контрольный матч
8 игр за 28 дней
Игрой в Ростове ЦСКА открыл, пожалуй, самый изнурительный игровой цикл в своей новейшей истории. Апрель 2018-го ЦСКА проживёт в бешеном режиме — 8 матчей за 28 дней! О полноценном тренировочном процессе в таком ритме и говорить не приходится — только успевай восстанавливать футболистов. У ближайшего противника москвичей в Европе и то график более щадящий — «всего» 7 игр за месяц. И кадровые возможности шире.
Пятёрка Щенникова
Тренеры не только игроков расставили по схожим тактическим шаблонам, с тремя центральными защитниками, но и средства достижения цели выбрали идентичные. Короткому и среднему пасу команды предпочитали длинные забросы — благо у обеих впереди присутствовал как «столб» (Сигурдарсон — Вернблум), так и бегунок, способный подобрать мяч и удрать от грузных стопперов (Ионов — Муса).
У «Ростова» в первую треть матча с реализацией игрового плана дела обстояли ненамного, но
Целый тайм «Ростов» сохранял образцовую концентрацию в обороне, а перед уходом на перерыв допустил фатальную ошибку в обороне. Точнее, несколько недоработок сплелись в одну цепь: Гацкан допустил удар
Фол — и гол
Ответный гол пришёл к ЦСКА со стандарта — весьма, надо сказать, спорного. То, что Вернблум лёжа схватил Сигурдссона руками за ноги, сомнений не вызывает. Но прежде чем сфолить, швед сам оказался на газоне после столкновения с исландцем. Судья Галимов из
Ингасон. 15-й номер
800-й матч Игнашевича
Повышенное внимание в этот вечер было приковано и к другому защитнику ЦСКА. Для главного ветерана чемпионата, 38-летнего Игнашевича этот матч стал юбилейным, 800-м на взрослом уровне. В оборонительной тройке
Замена Песьякова
Было бы удивительно, завершись жаркая и нервная игра вообще без травм. Синяков друг другу на ноги и другие части тела футболисты наставили изрядно. Но самая серьёзная «поломка» приключилась буквально на ровном месте. Песьяков, похоже, банально дёрнул мышцу, вынося мяч от ворот, и Абаеву моментально получил распоряжение переодеваться.
ЦСКА возможности почувствовать мяч свежему киперу не дал. Впервые Абаев к нему прикоснулся, извлекая из сетки. А оказался он там стараниями Натхо и Вернблума. Понтус не дал пропасть даром качественному прострелу своего израильского приятеля и обеспечил важнейшую победу
|Валерий Карпин
|Виктор Гончаренко
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|7
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)