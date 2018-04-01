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21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА громко хлопнул дверью «Олимпа-2» и вновь выжал «Зенит» из тройки

Феноменальный юбилей Игнашевича, очередной гол Щенникова и замена вратаря — последний матч на «Олимпе-2» выдался богатым на события.

Источник: РИА "Новости"

Почти 90 лет прослужил ростовским командам стадион «Олимп-2». Футбольная арена гармонично дополняла парк культуры и отдыха имени Островского и исправно заполнялась горожанами. На Шолохова, 31-А южане одержали самые знаменательные победы в истории клуба — над «Аяксом» и «Баварией» в Лиге чемпионов. Но эта же самая Лига чемпионов в полной мере высветила несоответствие объекта современным стандартам комфорта и качества. «Ростову» стало банально тесно на технологически устаревшем стадионе. Домашний чемпионат мира позволил клубу решить «жилищную проблему». Уже через две недели жёлто-синие въедут в новый просторный дом на левом берегу Дона. Чести первыми разделить с южанами радость новоселья удостоился хабаровский аутсайдер. Последним гостем «Олимпа-2» стал ЦСКА.

Будьте, как дома, но не забывайте, что вы в гостях

У болельщиков московских команд выезды в Ростов-на-Дону пользуются устойчиво высокой популярностью, особенно — в отпускной период. Вот только главная цель путешествия — непосредственно футбол — далеко не всегда дарит им положительные эмоции. У ЦСКА, например, со столицей юга связаны не только приятные воспоминания. Достаточно сказать, что в рамках чемпионата красно-синие не побеждали на «Олимпе-2» 12 лет, с мая 2006-го. Чтобы понять, как давно это было, достаточно сверить списки участников той и нынешней игр. У «Ростова» они совпадут лишь в одной фамилии — Калачёв (Тимофей и забил тогда единственный хозяйский гол), у ЦСКА — в трёх (Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич).

Была, правда, в истории «армейцев» и более свежая виктория на берегах Дона, всего пятилетней давности. Но она была одержана в кубковом турнире, а это, как вы понимаете, совсем другая история.

1 апреля 2018 года ЦСКА наконец-то покончил с нервирующей серией. Но попотеть для этого ему довелось изрядно. Исход равного противоборства предрешили нюансы.

Минус Гордюшенко

Виктор Гончаренко, должно быть, вздохнул с облегчением, ознакомившись с докладом медиков после мартовского «окна ФИФА». Редкий случай — все «сборники» вернулись в клуб в кондиционном состоянии. Тем не менее список «армейских» потерь возрос: следом за Васиным и Марио Фернандесом травмировался Гордюшенко: неприятность подстерегла молодого хавбека в спарринге с «Рязанью» за несколько дней до 21-го дня рождения. Контрольный матч вице-чемпион провёл всего двенадцатью исполнителями, что, впрочем, не помешало ему одержать крупную победу — 4:0.

8 игр за 28 дней

Игрой в Ростове ЦСКА открыл, пожалуй, самый изнурительный игровой цикл в своей новейшей истории. Апрель 2018-го ЦСКА проживёт в бешеном режиме — 8 матчей за 28 дней! О полноценном тренировочном процессе в таком ритме и говорить не приходится — только успевай восстанавливать футболистов. У ближайшего противника москвичей в Европе и то график более щадящий — «всего» 7 игр за месяц. И кадровые возможности шире.

Пятёрка Щенникова

Тренеры не только игроков расставили по схожим тактическим шаблонам, с тремя центральными защитниками, но и средства достижения цели выбрали идентичные. Короткому и среднему пасу команды предпочитали длинные забросы — благо у обеих впереди присутствовал как «столб» (Сигурдарсон — Вернблум), так и бегунок, способный подобрать мяч и удрать от грузных стопперов (Ионов — Муса).

У «Ростова» в первую треть матча с реализацией игрового плана дела обстояли ненамного, но всё-таки лучше. Хозяева и на своей половине поля сохраняли необходимую компактность игры, и реально голевой момент создали. Да, один, но у «армейцев» долгое время и того не было. Острота возникла после внешне безобидного стандарта. На ауте долговязый Сигурдарсон отвоевал мяч у Щенникова, а Гацкан подкараулил неудачную скидку в исполнении Натхо. Счастье гостей, что капитан «Ростова» метров с семи пробил прямо в Акинфеева. Ну и позиционному чутью Игоря надо отдать должное. Отдаём.

Целый тайм «Ростов» сохранял образцовую концентрацию в обороне, а перед уходом на перерыв допустил фатальную ошибку в обороне. Точнее, несколько недоработок сплелись в одну цепь: Гацкан допустил удар из-за штрафной Василия Березуцкого, Сигурдссон неловко подставил ногу под мяч — так, что вместо выноса получился пас сопернику — а Паршивлюк не удержал своего флангового «клиента». Третий гол Щенникова в чемпионате и пятый — в сезоне. Фантастическая результативность для человека, за три предыдущих сезона ни разу не поразившего цель! Странно, что сборной места самому забивному латералю РФПЛ не находится…

Фол — и гол

Ответный гол пришёл к ЦСКА со стандарта — весьма, надо сказать, спорного. То, что Вернблум лёжа схватил Сигурдссона руками за ноги, сомнений не вызывает. Но прежде чем сфолить, швед сам оказался на газоне после столкновения с исландцем. Судья Галимов из Улан-Удэ поставил штрафной в сторону ворот гостей, подача Калачёва породила сумятицу в «армейских» рядах, наибольшую пользу из которой извлёк
Ингасон. 15-й номер жёлто-синих сравнялся с Щенниковым в бомбардирском рейтинге чемпионата.

800-й матч Игнашевича

Повышенное внимание в этот вечер было приковано и к другому защитнику ЦСКА. Для главного ветерана чемпионата, 38-летнего Игнашевича этот матч стал юбилейным, 800-м на взрослом уровне. В оборонительной тройке красно-синих Сергей расположился в самом центре, между Березуцкими и отработал очередные 90 минут без результативных ошибок. Единственный видимый глазу не специалиста просчёт возрастного сослуживца, после агрессивного прессинга Ионова, исправил Акинфеев.

Замена Песьякова

Было бы удивительно, завершись жаркая и нервная игра вообще без травм. Синяков друг другу на ноги и другие части тела футболисты наставили изрядно. Но самая серьёзная «поломка» приключилась буквально на ровном месте. Песьяков, похоже, банально дёрнул мышцу, вынося мяч от ворот, и Абаеву моментально получил распоряжение переодеваться.

ЦСКА возможности почувствовать мяч свежему киперу не дал. Впервые Абаев к нему прикоснулся, извлекая из сетки. А оказался он там стараниями Натхо и Вернблума. Понтус не дал пропасть даром качественному прострелу своего израильского приятеля и обеспечил важнейшую победу красно-синим. ЦСКА снова третий — в пяти очках от «Локомотива» и трёх от «Спартака».

Ростов 1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
1.04.2018, 19:00 Зрители: 13773 основной раунд: 24-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Валерий Карпин Виктор Гончаренко
Голы
61′ Сверрир Ингасон 15
42 Георгий Щенников 44′
3 Понтус Вернблум (Б. Натхо) 75′
Составы
Рагнар Сигурдссон 6
9′ Сверрир Ингасон 15
Сергей Паршивлюк 4
Евгений Макеев 16
32′ Тимофей Калачев 2
76′ Александр Сапета 21
Алексей Ионов 12
Александр Гацкан (к) 84
72′ Сергей Песьяков 30
Илья Абаев 31
84′ Мацей Вилюш 3
Владимир Дядюн 22
85′ Бьорн Бергманн Сигурдарсон 9
Дмитрий Скопинцев 77
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
14 Кирилл Набабкин 32′
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо
10 Алан Дзагоев 78′
89 Константин Кучаев
7 Ахмед Муса 84′
11 Виктор Винисиус Витинью
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
6 Угловые 2
14 Фолы 7
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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