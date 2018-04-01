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19:07 (мск), источник: Советский спорт

Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе получался плохо

Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе.

Источник: Советский спорт

Уже апрель, а мучительный снежный футбол все еще с нами. Футбол, который сложно смотреть, понимать и объяснять.

После весьма острой встречи с болельщиками на своем стадионе «Зенит» улетел в Уфу — это начало мини-связки матчей с ближайшими конкурентами по таблице. Нет более показательного отрезка: «Уфа» c шестого места, чтобы доказать, что не настолько все ужасно, а следом — «Краснодар» как шанс скинуть одного из соперников по борьбе за Лигу чемпионов.

К полутора тысячам фанатов пришли Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Леандро Паредес и еще несколько игроков основного состава. Но они сказали всего по несколько общих проникновенных слов, отвечал на главные вопросы все же Сергей Фурсенко. В сложных условиях Уфы нужно было исполнять обещанное, начинать мегасерию из восьми побед подряд в оставшихся матчах.

Сергей Фурсенко: Манчини справится. Если нет — зачем «Зениту» слабый тренер?

— Такие условия не подходят для игры в футбол, — сказал первым делом Роберто Манчини во флеш-интервью перед матчем. Любопытно, как именно ведет себя итальянец в раздевалке, напоминает ли он обо всей коллекции проблем игрокам.

Хотя некоторые детали и без объяснений видны: например, когда у твоей команды неполная заявка из-за травм. И когда в запасе, кроме вратарей и молодежи, есть только два комфортных варианта усиления — Эмилиано Ригони и Дмитрий Полоз.

— Если честно, в такую погоду — вообще не футбол, — в перерыве среднее мнение всех зрителей сформулировал Андрей Лунев. Хотя, конечно, «Зениту» сейчас должно быть все равно, в какой разновидности игры побеждать.

***

В середине первого тайма у петербуржцев получился удачный отрезок: разобрались с помощью короткого паса Дриусси на Ивановича в чужой штрафной — так сложился гол серба между ног Александру Беленову. А через четыре минуты повезло, что молодой румын Неделчару побоялся Александра Ерохина за спиной, решил сыграть головой сам и создал автогол.

Андрей Лунев, кстати, достойно спас еще до зенитовских голов: удар Ивана Облякова был открытым, хлестким и близким. Самое неприятное для «Зенита», что «Уфа» пропустила нелогичные мячи, а во втором тайме ответила как раз заслуженно. Еще к концу первого команда Семака инициативу забрала, после перерыва опасно атаковала только сама и отыграла один мяч.

«Зенит» снова попробовал играть в пять защитников. Предыдущая попытка не получилась из-за быстрой и очень тяжелой травмы Эмануэля Мамманы, на этот раз Роберто Манчини согнал в центр обороны вообще всех, кто может там сыграть: Иванович, Мевля и Кришито там — значит можно дать практику Юрию Жиркову и Игорю Смольникову с теми же функциями, которые могут понадобиться от них на чемпионате мира.

Кстати, именно Жиркова легко раскачал воспитанник «Зенита» Иван Обляков, когда Иван Пауревич отыгрывал один мяч и забивал в четвертом матче подряд. Петербуржцы во втором тайме вообще смотрелись слабо: «Уфа» забыла про сложную погоду, про мешающее играть поле, усиливала атаку Игбоуном и нападала до последнего.

«Кризис закончился. Будем рвать всех!» «Зенит» откровенно поговорил с фанатами.

«Уфа» — сейчас фаворит в борьбе за виртуальное бонусное еврокубковое место. Если «Спартак» возьмет Кубок России, место уйдет шестой команде премьер-лиги. В этом матче, в этом туре уфимцы к достижению не приблизились, хотя проиграл и их конкурент «Арсенал», но большей частью матча показали, что способны доминировать в матче с участником плей-офф турнира.

— Условия такие, что это сложно назвать футболом. Больше было похоже на хоккей, — резюмировал Манчини в телеинтервью.

— В следующий раз призовем на помощь игроков СКА, — итальянец, кажется, кайфовал от собственной шутки и развил ее на пресс-конференции.

Действительно футбол у «Зенита» получался плохо. Главный игровой тест переносится на следующие выходные: на домашнем стадионе во время игры с «Краснодаром» будет тепло.

Уфа 1:2
Первый тайм: 0:2
Зенит
1.04.2018, 16:30 Зрители: 8524 основной раунд: 24-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Роберто Манчини
Голы
63′ Иван Пауревич 19
60 Бранислав Иванович (С. Дриусси, Л. Паредес) 17′
27 Йонуц Неделчару 21′
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич (к) 5
Алексей Никитин 4
Йонуц Неделчару 27
Дмитрий Стоцкий 39
Веролюб Салатич 6
Иван Пауревич 19
72′ Джемал Табидзе 55
Силвестр Игбун 44
46′ Дмитрий Сысуев 7
Кэтэлин Карп 8
90+3′ 83′ Иван Обляков 98
Павел Аликин 3
99 Андрей Лунев
4 Доменико Кришито (к) 90+4′
23 Миха Мевля
60 Бранислав Иванович
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес
8 Матиас Краневиттер
29 Антон Заболотный
19 Игорь Смольников 90′
80 Илья Скроботов
18 Юрий Жирков 81′
54 Никита Каккоев
11 Себастьян Дриусси 75′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 5
8 Угловые 1
12 Фолы 5
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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