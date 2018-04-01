Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе получался плохо
Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе.
Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе.
Уже апрель, а мучительный снежный футбол все еще с нами. Футбол, который сложно смотреть, понимать и объяснять.
После весьма острой встречи с болельщиками на своем стадионе «Зенит» улетел в Уфу — это начало
К полутора тысячам фанатов пришли Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Леандро Паредес и еще несколько игроков основного состава. Но они сказали всего по несколько общих проникновенных слов, отвечал на главные вопросы все же Сергей Фурсенко. В сложных условиях Уфы нужно было исполнять обещанное, начинать мегасерию из восьми побед подряд в оставшихся матчах.
Сергей Фурсенко: Манчини справится. Если нет — зачем «Зениту» слабый тренер?
— Такие условия не подходят для игры в футбол, — сказал первым делом Роберто Манчини во
Хотя некоторые детали и без объяснений видны: например, когда у твоей команды неполная заявка
— Если честно, в такую погоду — вообще не футбол, — в перерыве среднее мнение всех зрителей сформулировал Андрей Лунев. Хотя, конечно, «Зениту» сейчас должно быть все равно, в какой разновидности игры побеждать.
***
В середине первого тайма у петербуржцев получился удачный отрезок: разобрались с помощью короткого паса Дриусси на Ивановича в чужой штрафной — так сложился гол серба между ног Александру Беленову. А через четыре минуты повезло, что молодой румын Неделчару побоялся Александра Ерохина за спиной, решил сыграть головой сам и создал автогол.
Андрей Лунев, кстати, достойно спас еще до зенитовских голов: удар Ивана Облякова был открытым, хлестким и близким. Самое неприятное для «Зенита», что «Уфа» пропустила нелогичные мячи, а во втором тайме ответила как раз заслуженно. Еще к концу первого команда Семака инициативу забрала, после перерыва опасно атаковала только сама и отыграла один мяч.
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Кстати, именно Жиркова легко раскачал воспитанник «Зенита» Иван Обляков, когда Иван Пауревич отыгрывал один мяч и забивал в четвертом матче подряд. Петербуржцы во втором тайме вообще смотрелись слабо: «Уфа» забыла про сложную погоду, про мешающее играть поле, усиливала атаку Игбоуном и нападала до последнего.
«Кризис закончился. Будем рвать всех!» «Зенит» откровенно поговорил с фанатами.
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— Условия такие, что это сложно назвать футболом. Больше было похоже на хоккей, — резюмировал Манчини в телеинтервью.
— В следующий раз призовем на помощь игроков СКА, — итальянец, кажется, кайфовал от собственной шутки и развил ее на
Действительно футбол у «Зенита» получался плохо. Главный игровой тест переносится на следующие выходные: на домашнем стадионе во время игры с «Краснодаром» будет тепло.
|Сергей Семак
|Роберто Манчини
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|5
|8
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)